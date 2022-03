Okulistka ze Lwowa: „Wojna zmieniła wszystko. Dostawy materiałów medycznych zostały wstrzymane”

Kilkutonowy ładunek materiałów do leczenia zachowawczego i chirurgicznego urazów oczu o wartości kilkuset tysięcy złotych to efekt zbiórki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Okulistka ze Lwowa: Dzięki wam dalej możemy leczyć pacjentów

– Wojna zmieniła u nas wszystko. Dostawy materiałów medycznych zostały po prostu przerwane. Jestem bardzo wdzięczna polskim okulistom ze Stowarzyszenia Chirurgów i Okulistów Polskich za to realne wsparcie. Nie wiem, co nas czeka, ale dzięki wam dalej możemy leczyć pacjentów! Nie zmarnujemy tej pomocy – zapewniła dr Natalia Preys, okulistka odbierająca transport materiałów medycznych z Polski w szpitalu we Lwowie.

– Na nasz apel o pomoc dla ukraińskich okulistów błyskawicznie odpowiedzieli producenci i firmy zaopatrujące polską okulistykę. Każdego dnia przybywa nam nowych ofiarodawców. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim partnerom za tę niezwykłą hojność. Naszym obywatelskim obowiązkiem jest pomoc naszym sąsiadom w tej tragicznej sytuacji – powiedział prof. Robert Rejdak, prezes Stowarzyszenia Chirurgów i Okulistów Polskich, szef Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kolejne transporty wyruszą na Ukrainę

Wśród zgromadzonych materiałów znalazły się m.in. zestawy jednorazowych narzędzi do przeprowadzenia konkretnego typu operacji, opatrunki, osprzęt czy płyny niezbędne do przeprowadzania zabiegów i funkcjonowania oddziału okulistycznego. Ze Lwowa materiały te dotrą również do innych ośrodków okulistycznych na terenie Ukrainy. Już szykowany jest kolejny transport darów dla ukraińskich okulistów. Wyruszy on z Lublina pod koniec przyszłego tygodnia.

