Ciągłe uczucie zimna to charakterystyczny objaw tej choroby. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Choć na uczucie zimna skarży się wiele osób, to większość z nich bagatelizuje ten objaw. Niesłusznie, ponieważ może on świadczyć o wielu schorzeniach, między innymi o niedoczynności tarczycy, czyli jednym z najczęstszych zaburzeń czynności tego narządu. Występuje ona u około 5 proc. dorosłych kobiet i u ok. 1 proc. mężczyzn. To jednak niejedyna przyczyna. Tłumaczymy, z jakich powodów jeszcze można długotrwale odczuwać zimno.

Uczucie zimna jako objaw niedoczynności tarczycy

Marznięcie i nietolerancja zimna to jedne z najbardziej charakterystycznych symptomów niedoczynności tarczycy. Z czego właściwie ono wynika i dlaczego towarzyszy tej chorobie? Tarczyca odpowiada za wytwarzanie oraz uwalnianie między innymi tyroksyny (T4) i trijodotyroniny (T3). One z kolei wpływają na metabolizm naszego organizmu i termogenezę, czyli produkcję ciepła.

Nieprawidłowo pracująca tarczyca wytwarza za mało hormonów w stosunku do tego, ile potrzebuje organizm. Wpływa to też na tempo metabolizmu, a w konsekwencji – utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała. Spowolnienie metabolizmu sprawia, że komórki spalają mniej energii, a produkcja ciepła zwalnia. Dlatego osoby chorujące na niedoczynność tarczycy odczuwają ciągłe zimno i mają problem z ogrzaniem się. Czasami mogą także występować dreszcze, a także wychłodzenie kończyn (zwłaszcza dłoni).

Jakie jeszcze symptomy towarzyszą niedoczynności tarczycy?

Poza ciągłym uczuciem zimna warto również zwrócić uwagę na następujące objawy, które mogą sygnalizować problem z funkcjonowaniem tarczycy:



objawy ze strony skóry : suchość skóry i włosów, obrzęk dłoni, powiek oraz twarzy, bladość powłok skórnych, zmniejszona potliwość;

: suchość skóry i włosów, obrzęk dłoni, powiek oraz twarzy, bladość powłok skórnych, zmniejszona potliwość; objawy psychiczne : zmniejszona koncentracja, zaburzenia pamięci, senność, depresja, niepokój;

: zmniejszona koncentracja, zaburzenia pamięci, senność, depresja, niepokój; objawy ze strony układu pokarmowego : zwiększenie masy ciała, zaparcia, wzdęcia;

: zwiększenie masy ciała, zaparcia, wzdęcia; pozostałe objawy: zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, zaburzenie akcji serca.

Powyższe symptomy mogą mieć różne nasilenie, zależy to od poziomu hormonów tarczycy oraz czasu trwania choroby. W początkowej fazie niedoczynności tarczycy mogą być one mało zauważalne.

Ciągłe marznięcie a inne choroby

Powodem ciągłego marznięcia może być nie tylko niedoczynność tarczycy. Za taki stan odpowiadają także choroby ogólnoustrojowe, przemęczenie lub złe odżywianie, a także starzenie się organizmu, nadużywanie alkoholu lub kofeiny. Ważną rolę odgrywa również tkanka tłuszczowa – jeśli jest jej zbyt mało, to organizmowi brakuje warstwy izolacyjnej, przez co szybciej traci ciepło. Za uczucie ciągłego zimna może także odpowiadać odwodnienie i niedobór witaminy B12.

Do przyczyn ciągłego marznięcia należą też takie choroby jak:



Anemia – czyli stan, podczas którego organizm nie może wyprodukować odpowiedniej ilości zdrowych czerwonych krwinek, których rolą jest przenoszenie tlenu do narządów organizmu. W efekcie często pojawia się uczucie zimna, ale także bladość skóry i zmęczenie. Najczęstszym typem niedokrwistości jest ta z powodu niedoboru żelaza.

– czyli stan, podczas którego organizm nie może wyprodukować odpowiedniej ilości zdrowych czerwonych krwinek, których rolą jest przenoszenie tlenu do narządów organizmu. W efekcie często pojawia się uczucie zimna, ale także bladość skóry i zmęczenie. Najczęstszym typem niedokrwistości jest ta z powodu niedoboru żelaza. Choroby naczyń krwionośnych – uczucie zimna, a w szczególności zimne dłonie i stopy, mogą świadczyć o zaburzeniach krążenia krwi. Może to być objaw zakrzepicy żył głębokich, czyli groźnej choroby. Zdarza się jednak, że przez wiele lat przebiega ona bezobjawowo.

– uczucie zimna, a w szczególności zimne dłonie i stopy, mogą świadczyć o zaburzeniach krążenia krwi. Może to być objaw zakrzepicy żył głębokich, czyli groźnej choroby. Zdarza się jednak, że przez wiele lat przebiega ona bezobjawowo. Cukrzyca – zaburzone odczuwanie temperatury może wynikać także z uszkodzenia nerek w wyniku cukrzycy. Jednym z objawów nefropatii cukrzycowej jest ciągłe odczuwanie zimna.

– zaburzone odczuwanie temperatury może wynikać także z uszkodzenia nerek w wyniku cukrzycy. Jednym z objawów nefropatii cukrzycowej jest ciągłe odczuwanie zimna. Nerwica – chłód może być również objawem stresu. Przez wyczerpanie organizmu mózg kieruje najwięcej dobrze utlenowanej krwi do najważniejszych narządów, np. serca. Te mniej istotne pozostają niedotlenione. Dlatego właśnie osoby z nerwicą mogą mieć zimne ręce i stopy.

– chłód może być również objawem stresu. Przez wyczerpanie organizmu mózg kieruje najwięcej dobrze utlenowanej krwi do najważniejszych narządów, np. serca. Te mniej istotne pozostają niedotlenione. Dlatego właśnie osoby z nerwicą mogą mieć zimne ręce i stopy. Choroba z Lyme – jednym z objawów tej choroby są zaburzenia termoregulacji organizmu, które objawia się obniżoną temperaturą ciała. Chorym towarzyszy uczucie zimna, a także napadowe dreszcze.

Co zrobić, gdy odczuwasz przewlekłe zimno?

Choć marznięcie nie wydaje się poważną dolegliwością – nie oznacza to wcale, że możesz ignorować ten nieprzyjemny objaw. Jeżeli wrażliwość na zimno jest przewlekła, przeszkadza ci w codziennym funkcjonowaniu i obniża twój komfort życia – skonsultuj się z lekarzem rodzinnym.

Jeśli zaobserwujesz u siebie symptomy niedoczynności tarczycy lub innej z wymienionych chorób – również udaj się do specjalisty. Pamiętaj, żeby ich nie lekceważyć. W przypadku zaburzeń tarczycy najpierw należy oznaczyć poziom TSH we krwi, a gdy jest za wysoki – rozpocząć leczenie.

Powodem częstego marznięcia mogą być też braki witaminowe oraz mineralne. W takiej sytuacji trzeba wykonać badania krwi, które pozwolą sprawdzić między innymi poziom witaminy B12, witaminy C oraz kwasu foliowego. Warto zbadać też poziom witaminy A, która ma związek z niedokrwistością organizmu.

