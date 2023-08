Włosy wypadają ci garściami? To może być objaw zespołu policystycznnych jajników

Zespół policystycznych jajników (ang. policystic ovary syndrom, PCOS) jest jedną z najczęściej występujących chorób kobiet w wieku rozrodczym. Nazwa zespołu pochodzi od charakterystycznego obrazu jajników na USG. Jej przyczyny nie są jednak ciągle do końca poznane. Choroba często występuje w parze z insulinoopornością oraz nadmierną masą ciała. Zwiększone ryzyko tego schorzenia obserwuje się również u kobiet, które prowadzą niezdrowy tryb życia lub wcześnie rozpoczął się u nich proces dojrzewania. Objawem, że organizm pracuje w nieprawidłowym sposób jest także nadmierne wypadanie włosów.

Nadmierne wypadanie włosów a zespół policystycznych jajników

Jedną z dolegliwości przy zespole policystycznych jajników jest nadmierne wypadanie włosów. Wynika to z podwyższonego poziomu androgenów. U kobiet z tym schorzeniem dochodzi do rozregulowania hormonalnego, które sprawia, że wzrasta poziom tych męskich hormonów. Może pojawić się wtedy także łysienie plackowate oraz zakola, które zazwyczaj są charakterystyczne dla mężczyzn. Łysienie androgenowe polega na przerzedzaniu miejsc na samym szczycie głowy. I choć cierpienie na zespół policystycznych jajników może sprzyjać wypadaniu włosów, to trzeba pamiętać o tym, że wcale nie musi być jego główną przyczyną. Może być to ze sobą powiązane, jednak nie zawsze dzieje się tak we wszystkich przypadkach.

Jakie są inne objawy zespołu policystycznych jajników?

Do typowych objawów zespołu policystycznych jajników należą:



zaburzenia menstruacyjne (częste lub rzadkie miesiączki, nagłe zaprzestanie miesiączkowania),

hirsutyzm (nadmierne owłosienie w typowych dla mężczyzn miejscach na ciele – okolica twarzy, brodawek sutkowych, pachwin, pleców),

przetłuszczanie się skóry i włosów,

trądzik,

przyrost masy ciała, tzw. otyłość typu androidalnego (jednak szczupłe kobiety też mogą cierpieć na PCOS).

Niektóre kobiety, cierpiące na zespół policystycznych jajników mogą doświadczać zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego – mogą pojawić się zaburzenia lękowe lub depresja.

Jak leczy się zespół policystycznych jajników?

Kobieta, która zauważyła u siebie objawy zespołu policystycznych jajników – powinna zgłosić się do lekarza ginekologa lub ewentualnie endokrynologa. Ważne jest również systematyczne monitorowanie swojego stanu zdrowia. Specjaliści są zdania, że na zespół policystycznych jajników cierpi około 12 procent kobiet. U 40 procent z nich PCOS jest przyczyną niepłodności – wynika to ze stałego lub okresowego braku owulacji. W przypadku niepłodności, która jest spowodowana zmianami hormonalnymi wynikającymi z PCOS prawdopodobieństwo zajścia w ciążę i urodzenia dziecka jest stosunkowo wysokie, jednak konieczne jest zastosowanie odpowiedniej terapii oraz zmiana trybu życia. Oznacza to, że prawidłowo leczony PCOS wcale nie przekreśla szans na zostanie mamą.

PCOS jest chorobą, w przypadku której można zapobiegać jedynie objawom. W przypadku otyłych kobiet z PCOS należy zmodyfikować styl życia, poprzez utratę masy ciała, zmianę diety, wyeliminowanie niezdrowych nawyków żywieniowych oraz włączenie regularnej aktywności fizycznej. Sprawdźcie, jak schudnąć przy zespole policystycznych jajników. Jeżeli takie działanie będzie nieskuteczne – należy przejść do leczenia farmakologicznego (jest ono zależne od tego, jaki efekt kobieta chce uzyskać). W przypadku leczenia niepłodności głównym celem jest powrót cykli owulacyjnych. Jeżeli kobieta nie planuje w najbliższym czasie zajść w ciążę, jednak zależy jej na redukcji objawów oraz ryzyka powikłań – zaleca się dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne.

Inne przyczyny nadmiernego wypadania włosów

Jeśli zauważycie u siebie nadmierne wypadanie włosów, które zdecydowanie odbiega od normy – wcale nie musi to świadczyć jednak o zespole policystycznych jajników. Kondycja włosów mówi wiele o naszym stanie zdrowia i może być związana z takimi schorzeniami jak:



zaburzenia hormonalne, na przykład nadczynność lub niedoczynność tarczycy,

podłoże genetyczne,

zaburzenia hormonalne wynikające z ciąży, menopauzy, andropauzy lub laktacji,

choroby autoimmunologiczne,

stosowanie niektórych leków,

niedobór witamin i minerałów.

Taki stan może być również spowodowany stresem, uszkodzeniami mechanicznymi włosów, ich niewłaściwą pielęgnacją czy chorobami włosów i skóry głowy.

