10 faktów o żywieniu, które powinieneś przyjąć ze względu na „zdrowy rozsądek”

10. Zdrowie to coś więcej, niż tylko waga

Większość ludzi za bardzo koncentruje się na przyroście lub utracie wagi. Prawda jest taka, że zdrowie obejmuje znacznie więcej aspektów. Wiele osób otyłych ma zdrowy metabolizm. Z kolei różne osoby o prawidłowej wadze mają same problemy metaboliczne związane z możliwym rozwojem otyłości. Skupienie się tylko na masie ciała przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Można poprawić stan zdrowia bez utraty wagi i odwrotnie. Wydaje się, że obszar, w którym gromadzi się tłuszcz, jest ważny. Tłuszcz brzuszny, czyli ten, który odkłada się w narządach, jest związany z problemami metabolicznymi. Z kolei tłuszcz znajdujący się pod skórą jest głównie problemem kosmetycznym. Dlatego to właśnie zlikwidowanie tłuszczu brzusznego okalającego narządy powinno być priorytetem w przypadku poprawy zdrowia. Tłuszcz podskórny i liczba na wadze paradoksalnie nie mają tak dużego znaczenia.



9. Kalorie się liczą, ale ty nie zawsze musisz liczyć kalorie

Kalorie są ważne, to nie ulega wątpliwości. Zwłaszcza, że otyłość jest kwestią nadmiaru zmagazynowanej energii czyli, w uproszczeniu, kalorii gromadzących się w postaci tkanki tłuszczowej. Nie oznacza to jednak, że musisz monitorować wszystko, co jesz i skrupulatnie liczyć każdą kalorię. Chociaż liczenie kalorii sprawdza się u wielu osób, możesz zrobić wiele rzeczy, aby schudnąć bez konieczności spisywania kalorii, ważenia, przeliczania... Wykazano, że spożywanie większej ilości białka prowadzi do automatycznego ograniczenia kalorii i znacznej utraty wagi bez zamierzonego zmniejszenia liczby dostarczanych kalorii. Dlatego jedz mądrze, ale nie popadaj w paranoję.



8. „Bezglutenowe” czy „organiczne” również nie zawsze znaczy „zdrowe”

Na świecie promowane są coraz to nowe trendy żywieniowe. Przykładowo, zarówno żywność organiczna, jak i bezglutenowa stają się bardzo popularne. Jednak to, że coś jest organiczne lub bezglutenowe, nie oznacza, że jest zdrowe. Śmieciowe jedzenie może być wytwarzane ze składników pochodzenia organicznego, tak samo jak z nieorganicznych. Żywność naturalnie bezglutenowa jest dobra, ale ta przetworzona jest często wytwarzana z niezdrowych składników, które mogą być nawet gorsze niż ich odpowiedniki zawierające gluten. Prawda jest taka, że cukier organiczny jest nadal cukrem, a bezglutenowe fast foody to wciąż fast foody.



7. Fast food uzależnia

W ciągu ostatnich 100 lat jedzenie mocno się zmieniło. Podobnie, jak zwyczaje żywieniowe. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy nadal można mówić tylko o zwyczajach? A może to już nałóg? Ludzie spożywają więcej przetworzonych produktów niż kiedykolwiek wcześniej. Technologie wykorzystywane do produkcji jedzenia stały się bardziej skomplikowane. Znaleziono więc sposoby, aby jedzenie przynosiło jeszcze więcej satysfakcji. I pewne pokarmy rzeczywiście tak działają. Wtedy mózg jest niemal zalany dopaminą. Z tego powodu niektórzy ludzie mogą całkowicie stracić kontrolę nad ich konsumpcją. Wiele badań nad tym zjawiskiem wykazało podobieństwa między mocno przetworzoną żywnością typu fast food a narkotykami.



6. „Odtłuszczone” nie znaczy „zdrowe”

Powszechnie promowane diety niskotłuszczowe są absolutną bzdurą. Wyniki wielu badań sugerują, że to nie brak tłuszczu w diecie działa na rzecz utraty wagi czy zapobiegania chorobom. Co więcej, taki dietetyczny trend sprawił, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych, przetworzonych i niskotłuszczowych produktów spożywczych. Jednak, zważywszy na to, że wiele produktów smakuje gorzej bez tłuszczu, producenci zamiast niego dodawali cukier i inne dodatki. Pokarmy, które są naturalnie niskotłuszczowe, w tym owoce i warzywa, są zdrowe. Za to przetworzona żywność oznaczona jako „niskotłuszczowa” jest zazwyczaj wypełniona po brzegi niezdrowymi składnikami.



5. W obecnych czasach to słodkie gazowane napoje najbardziej przyczyniają się do tycia

Nadmiar cukru może być szkodliwy dla zdrowia, a dostarczanie go do organizmu w postaci płynnej działa nawet gorzej. Problem ze słodkimi napojami polega na tym, że organizm nie wyrównuje poziomu przyswajanych kalorii, kiedy jesz mniej innych pokarmów. Innymi słowy, twój mózg nie rejestruje tych kalorii, przez co w konsekwencji dostarczasz jeszcze więcej kalorii do organizmu. Takie napoje są prawdopodobnie najgorsze spośród niezdrowych pokarmów, dlatego koniecznie zamień je na wodę.



4. Jajka to jeden z najzdrowszych poznanych pokarmów

Jajka były niesprawiedliwie deprecjonowane z powodu wysokich zawartości cholesterolu w żółtkach. Jednak badania pokazują, że cholesterol z jaj nie podnosi poziomu cholesterolu we krwi u większości ludzi. Nowe badania przeprowadzone na setkach tysięcy ludzi pokazują, że jaja nie wpływają na ryzyko chorób serca u zdrowych osób. Jaja są jednymi z najzdrowszych i najbardziej odżywczych pokarmów, jakie możesz zjeść!



3. Czerwone mięso nie gnije w okrężnicy

Twój organizm jest dobrze przygotowany do tego, by mógł trawić i wchłaniać wszystkie ważne składniki odżywcze, znajdujące się w mięsie. Białko ulega rozkładowi w żołądku dzięki działaniu kwasów żołądkowych. Następnie enzymy trawienne rozkładają resztki w jelicie cienkim. Większość tłuszczów, białek i składników odżywczych jest w dalszej kolejności absorbowana przez organizm. Podczas, gdy niewielkie ilości białka i tłuszczu mogą nawet u zdrowych osób nie ulec procesowi trawienia, w okrężnicy nie pozostaje już zbyt dużo cząstek, które mogłyby gnić.



2. Nie musisz jeść co 2-3 godziny

Niektórzy uważają, że mniejsze i częściej spożywane posiłki mogą pomóc im schudnąć. Jednak niektóre badania sugerują, że wielkość i częstotliwość posiłków nie mają wpływu na spalanie tłuszczu ani na masę ciała. Jedzenie co 2-3 godziny jest niewygodne i całkowicie niepotrzebne w przypadku zdecydowanej większości ludzi. Jedz, gdy jesteś głodny. Pamiętaj jednak, by wybierać zdrowe i pożywne pokarmy.



1. Tłuszcze trans nie nadają się do spożywania przez ludzi

Tak jest, dobrze widzisz. Nie nadają się. Nawet nie „nie powinieneś ich jeść”, a „nie nadają się”. Nie nadają się dlatego, że są niezdrowe, ale nie tylko. Są produkowane z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia, ciepła i wodoru w stanie gazowym oraz w obecności metalicznego katalizatora. Proces ten sprawia, że ciekłe oleje roślinne zmieniają stan skupienia w stały w temperaturze pokojowej. Brzmi niezbyt apetycznie? Weź pod uwagę również to, że są zwyczajnie niezdrowe, a ich spożycie wiąże się z drastycznym wzrostem ryzyka chorób serca.Czytaj także:

