Drugie śniadanie – istotny element dnia. Jak sprawić, by było smaczne i zdrowe?

Wielu z nas nie pamięta o tym, by spożyć drugie śniadanie. A jest to kluczowe, by nie rzucać się później na słodycze jak przysłowiowe zwierzę, ewentualnie – by nie spożyć podwójnej porcji obiadu, a wraz z nią podwójnej porcji kalorii. Drugie śniadanie jest ważne zwłaszcza wtedy, kiedy z samego rana nie dasz rady zjeść obfitego posiłku: wówczas warto spożyć mniejszy, by za około trzy godziny spożyć kolejny nieduży.

Drugie śniadanie ma wiele plusów

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać – jedzenie jest ważne. Poprzez jedzenie w odpowiednim rozkładzie czasowym nie odczujemy efektów zastoju metabolizmu w postaci zbyt ciasnej sukienki, czy złego samopoczucia po spożyciu kolejnego dużego posiłku. Jeżeli spożyjesz drugie śniadanie, nie doświadczysz także gwałtownego spadku cukru w ciągu dnia, a co za tym idzie nie będziesz ospały. Przemęczenie o 10 rano? A po co to komu? Co powiesz o 18? Drugie śniadanie sprawi, że będziesz miał więcej energii i z chęcią wykonasz kolejne zadania w pracy lub na uczelni.

Wielogodzinna pustka w żołądku zdecydowanie nie jest korzystna, jeżeli nie stosujesz postu przerywanego, a po prostu lekceważysz regularne spożywanie posiłków. Dostarczenie porcji kalorii w ciągu dnia pozwoli uniknąć dostarczenia ich nadwyżki w porze wieczornej przed położeniem się do snu, kiedy metabolizm znacząco zwalnia i raczej nie wpływa pozytywnie na twoje ciało, zarówno od środka, jak i na zewnątrz.

Okej, ale co zjeść na drugie śniadanie?

Szkoły są różne, jednak najczęściej w komponowaniu drugiego śniadania stawia się na przewagę węglowodanów. Najlepiej, by były to węglowodany złożone, takie jak produkty pełnoziarniste, a w mniejszej części także te proste zgromadzone w owocach. Odłóż batoniki i ciasteczka, sięgnij po jabłko. Warto oczywiście dodać do posiłku odrobinę tłuszczu i białka, by był jak najbardziej pełnowartościowy.

Zdrowe, smaczne, pożywne, proste w przygotowaniu, łatwe do zapakowania w pudełko i zabrania ze sobą w drogę... Zapytasz, czy da się to zrobić. Oczywiście, że tak! Nie szukaj wymówek, zawalcz o siebie, dobre samopoczucie i świetną sylwetkę.

Wśród zdrowych pomysłów na drugie śniadanie, które spełnia wymienione standardy, można wymienić:

jabłko z dodatkiem masła orzechowego

granulowany serek z pomidorem

jogurt naturalny z ulubionymi owocami

sałatka: jajko gotowane na twardo, rukola, pomidorki koktajlowe, sól, pieprz, odrobina oliwy

smoothie z mleka roślinnego, banana, łyżki masła orzechowego i... różyczki brokułu(!)

grzanka z chleba razowego posmarowana rozgniecionym awokado

smoothie z odżywki białkowej, wody i banana

możesz schrupać także garść ulubionych orzechów

...a to tylko parę propozycji. Drugie śniadanie daje ogromne pole do popisu, wystarczy pamiętać o kilku zasadach:

posiłek ma być niewielki



jego wartość kaloryczna nie powinna przekraczać 10 procent dziennej dawki



oprócz białka, węglowodanów i zdrowych tłuszczów powinien zawierać witaminy z grupy B, a także pierwiastki takie, jak żelazo i magnez.

