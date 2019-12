23-latka schudła ponad 60 kg. „Nigdy więcej nie chcę się czuć tak jak kiedyś”

Samantha Soto z Filadelfii ważyła 123 kilogramy. Żyła z przeświadczeniem, że zawsze będzie miała nadwagę. Do czasu. W ubiegłym roku zdecydowała, że zerwie ze szkodliwymi przyzwyczajeniami. – Jadłam wszystko, co chciałam i kiedy chciałam – wyznała Samantha. – W wieku 22 lat odkryłam, że nie mam po co żyć. (…) Potem zdałam sobie sprawę, że jestem młodą kobietą i muszę skoncentrować się na swoim zdrowiu, zanim będzie za późno – dodała.

Chociaż nie jest tajemnicą, że Samantha poddała się operacji, kobieta uważa, że sukces tkwi w „diecie i motywacji”. Przeszła na dietę ketogeniczną. By przyspieszyć osiągnięcie zamierzonego efektu kobieta zaczęła chodzić na siłownię. – Dążę do osiągnięcia wszystkiego, co sobie zamierzyłam. Mam motywację i dbam o swoje zdrowie i żywienie. (…) Czuję się teraz o 100% lepiej – powiedziała Samantha. – Daje mi to większą motywację do dalszej pracy, ponieważ nigdy więcej nie chcę się czuć tak jak kiedyś – dodała.

Dieta ketogenna

Dieta ketogenna o niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu jest obecnie bardzo popularna. Polega na spożywaniu bardzo małej ilości węglowodanów i bardzo dużych ilości tłuszczu.

