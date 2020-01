Jak zresetować metabolizm w 3 dni?

„Twój metabolizm – a ściślej tempo metabolizmu – zależy od tego, jak szybko twoje ciało spala kalorie” – mówi Julie Lohre, certyfikowana specjalistka ds. żywienia i certyfikowany osobisty trener. Kiedy metabolizm przebiega wolniej niż normalnie, tworzy się lawina negatywnych skutków ubocznych, w tym zmęczenie, wahania nastroju, głód i trudności z odchudzaniem.

Na szczęście powolny metabolizm nie jest trwały, a przy odpowiednich zmianach diety i stylu życia możesz przyspieszyć go – i wrócić do lepszego samopoczucia. A co jest w tym najlepsze? Podążanie w tym właściwym kierunku nie zajmuje dużo czasu. Może zająć zaledwie trzy dni!

3-dniowa poprawa metabolizmu

Co robić przez resztę tygodnia?

Te trzy dni to dopiero początek przyspieszania metabolizmu (i lepszego samopoczucia). Zdrowy metabolizm utrzyma cię w dobrej formie i podniesie poziom energii. Jeśli próbujesz schudnąć, zwiększenie tempa metabolizmu oznacza, że ​​zobaczysz wyniki szybciej i na dłużej.

Przez resztę tygodnia (i resztę życia!):

Jedz dużo białka w każdym posiłku – od 25 do 30 procent całkowitej dziennej liczby kalorii – aby przyspieszyć metabolizm.

Staraj się spać przez co najmniej 8 godzin w nocy.

Jedz pokarmy bogate w probiotyki (lub przyjmuj suplementy probiotyczne).

Weź udział w co najmniej trzech treningach poprawiających metabolizm na tydzień (trening siłowy lub trening cardio).

Pozostań nawodniony.

