Jedzenie w restauracjach to przepis na niezdrowe odżywianie?

Nie tak dawno temu kolacja w restauracji była super uroczystą okazją, a większość naszych posiłków przygotowywano w domu. Dziś restauracje są ustawione wzdłuż głównych dróg, a fast foody są schowane w każdym zakątku naszego świata. Jesteśmy nawet w stanie zamówić na kanapę prawie każdy rodzaj jedzenia za pomocą aplikacji. Wynik? Solidne 20 procent kalorii, które konsumujemy jako naród, pochodzi z pewnego rodzaju restauracji.

Te czynniki to zła wiadomość dla zdrowia, zgodnie z nowym badaniem Friedman School of Nutrition Science and Policy na Tufts University w Massachusetts. W badaniu przeanalizowano wybory dietetyczne ponad 35 tys. dorosłych Amerykanów w latach 2003-2016 w National Health and Nutrition Examination Survey, aby ustalić, jak często jedli w restauracjach z pełną obsługą lub fast foodach.

Naukowcy ocenili jakość składników odżywczych, oceniając określone pokarmy i składniki odżywcze w posiłkach, na podstawie American Diet Association 2020 Diet Score. Odkryli, że w restauracjach typu fast food około 70 procent posiłków było niskiej jakości. W restauracjach z pełnym zakresem usług około 50 procent było słabej jakości odżywczej. Podają również, że mniej niż 0,1 procent wszystkich posiłków w restauracji spożywanych w okresie badań było doskonałej jakości.

Autorzy badania wskazują, że w grę wchodzą wybory konsumentów, ale dodają, że wybory w restauracjach nie ułatwiają zdrowego zamawiania.

„Nasze ustalenia wskazują, że konieczne są znaczne wysiłki w celu poprawy jakości odżywczej posiłków spożywanych w amerykańskich restauracjach – zarówno tego, co jest dostępne w menu i na rynku, jak i tego, co faktycznie wybierają Amerykanie” – mówi Dariush Mozaffarian, dziekan Friedman School na Uniwersytecie Tufts oraz współautor badania. „Patrząc na to, jak blisko lub daleko było do każdego posiłku, największym problemem jest w rzeczywistości zbyt mało zdrowych składników” – powiedział.

Najniższe wyniki – i największe pole do poprawy – miały produkty pełnoziarniste, ryby i inne owoce morza, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona. „Dodanie większej ilości zdrowej żywności do posiłków w restauracji, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości soli, jest największą szansą na poprawę ich walorów zdrowotnych” – powiedział

