Zła dieta mężczyzn obniża jakość nasienia i poziom testosteronu

Badania wykazały, że całkowita liczba plemników mężczyzn z Ameryki Północnej, Europy, Australii i Nowej Zelandii spadła nawet o 60% w latach między 1973 a 2011 i oznacza to przyspieszenie trendu zapoczątkowanego w latach 40. XX wieku. Nowsze badania pokazują, że trend się utrzymuje. Jednocześnie badania pokazują spadek poziomu testosteronu – hormonu potrzebnego do budowania masy mięśniowej i kostnej mężczyzn i zwiększenia popędu seksualnego. Pewną rolę odgrywają w tym przypadku czynniki takie jak palenie, spożywanie alkoholu i otyłość.

Podobnie może być w przypadku typowej diety zachodniej o niższej wartości odżywczej, jak wynika z nowego badania opublikowanego w JAMA Urology. Wykazano, że mężczyźni, którzy zazwyczaj spożywali zachodnią dietę opartą na pizzy, przekąskach, słodyczach i przetworzonej żywności, wyprodukowali około 68 milionów mniej plemników przy wytrysku niż mężczyźni, którzy spożywali bardziej zdrową, zbilansowaną dietę.

Czytaj także:

Testosteron a cukrzyca i nowotwory. Jaki jest związek?

Przełomowe badanie

– To badanie jest największym jak do tej pory badaniem przeprowadzonym w celu zbadania połączenia wzorca diety z funkcją jąder – powiedziała autorka badania Feiby Nassan, pracownik naukowy w Harvard's TH Chan School of Public Health.

Mianem niskiej liczby plemników określa się sytuację, jeżeli mężczyzna produkuje mniej niż 39 milionów plemników przy wytrysku lub mniej niż 15 milionów plemników na mililitr. Niska liczba plemników może negatywnie wpłynąć na zdolność mężczyzn do reprodukcji i może być kluczowym wskaźnikiem ich ogólnego zdrowia.

– Płodność jest nie tylko ważna w przypadku dzieci – powiedziała Nassan, dodając, że nowe badania pokazują, że płodność jest związana z ogólnym stanem zdrowia mężczyzny i oczekiwaną długością życia.

Zwiększenie męskiej płodności poprzez dietę i utratę wagi

Badanie przeprowadzono na 2935 mężczyznach z Danii, którzy mieli normalną wagę (z medianą wieku 19 lat) i którzy byli poddawani wysiłkowi fizycznemu w celu ustalenia ich zdolności do służby wojskowej. Pobrano ich próbki krwi i nasienia, a następnie mężczyźni wypełnili kwestionariusz dotyczący częstości spożycia wymienionych 136 artykułów spożywczych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

W badaniu przeanalizowano cztery wzorce żywności: „roztropny”, który opierał się głównie na rybach, kurczaku, warzywach, owocach i wodzie, typowo duński, który można opisać jako dietę ze zwiększonym spożyciem przetworzonych mięs, pieczywa pełnoziarnistego, majonezu, zimnych ryb, przypraw i nabiału, wegetariański z dużym spożyciem warzyw, mleka sojowego i jajek, z niewielką (lub żadną) ilością czerwonego mięsa lub kurczaka oraz „niezdrowy” wzór zachodni, z większą ilością pizzy, przekąsek, frytek, słodyczy, napojów słodzonych cukrem, przetworzonego i czerwonego mięsa i wysoko przetworzonych ziaren.

Mężczyźni, którzy ściśle przestrzegali roztropnego sposobu odżywiania się wykazywali najwyższą liczbę plemników. Na drugim miejscu znaleźli się ci, którzy praktykowali diety wegetariańskie i półwegetariańskie, a w dalszej kolejności osoby spożywające dietę „smørrebrød”, czyli praktykujący duński styl jedzenia.

– Mediana liczby plemników mężczyzn, którzy stosowali się do wzorca „roztropnego” była o 68 milionów wyższa niż mężczyzn, którzy stosowali schemat „zachodni” – powiedziała Nassan. Ponadto mediana liczby plemników mężczyzn, którzy mieli najwyższą zgodność ze wzorcem wegetariańskim, była prawie o 33 miliony wyższa niż mężczyzn, którzy w większości spożywali mniej pożywną dietę zachodnią.

Badaczka stwierdziła, że dieta bogata w przetworzoną żywność może być odpowiedzialna za stopniowe zmniejszanie się liczby plemników. Jej odkrycia pokazują, że jedzenie owoców morza, drobiu, orzechów, produktów pełnoziarnistych, owoców i warzyw dostarcza organizmowi przeciwutleniacze i kwasy tłuszczowe omega-3 niezbędne dla dobrej produkcji nasienia.

Czytaj także:

Jak szybko dieta może zmienić jakość nasienia?