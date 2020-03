Speed Keto, czyli jeden posiłek dziennie. Czy ta dieta ma sens?

Speed keto to zmodyfikowana wersja diety ketogenicznej, która obiecuje szybsze spalanie tłuszczu w organizmie. Ludzie często łączą dietę ketonową z przerywanym postem, zwykle 16:8, co oznacza, że ​​ktoś je tylko podczas 8-godzinnego okna każdego dnia i pości przez 16 godzin. Speed ​​Keto idzie o krok dalej, zalecając jeden posiłek dziennie. Co na temat tak restrykcyjnej diety mówią eksperci?

Speed Keto - czym jest?

Program Speed ​​Keto jest podobny do tradycyjnej diety ketonowej, ponieważ wymaga od osób diety wysokotłuszczowej i niskowęglowodanowej. Koncentruje się również na wprowadzeniu ciała w metaboliczny stan ketozy, kiedy ciało spala tłuszcz na energię. Dzięki temu keto zyskuje reputację diety odchudzającej. Różnica w stosunku do Speed ​​Keto polega na tym, że można zjeść tylko jeden posiłek dziennie. Powinien być zgodny z tradycyjnymi wytycznymi keto dotyczącymi makroskładników.

Wady diety Speed Keto

Chociaż pozwala szybciej wejść w ketozę, eksperci wskazują na kilka znaczących wad Speed ​​Keto. Tony Castillo, konsultant ds. żywienia w RSP Nutrition powiedział, że takie programy dietetyczne są zazwyczaj niezrównoważone i mogą być trudne do zrealizowania. Castillo zwrócił również uwagę na długoterminowe skutki diety ketonowej. Przede wszystkim może utrudniać budowanie mięśni. Może również wywołać „grypę ketonową”, przejściowe objawy grypopodobne spowodowane przez ketozę.

„Ponieważ tradycyjne keto i Speed ​​Keto koncentrują się na jedzeniu tłuszczów, twoje ciało wydala więcej wody. Oznacza to, że utrata masy ciała, którą widzisz, to najprawdopodobniej masa wody, a nawet masy mięśniowej, a nie prawdziwa utrata tłuszczu” – dodał Castillo.

Cynthia Thurlow, która specjalizuje się w odżywianiu i przerywanym poście uznała, że Speed Keto może przyczynić się do rozpadu mięśni oraz stresorów tarczycy, nadnerczy lub hormonów płciowych. Nie jest to zdrowa ani zrównoważona filozofia odżywiania. „Speed ​​Keto jest sposobem na osiągnięcie szybszej ketozy i został stworzony przez Harlana Kilsteina, który nie jest specjalistą medycznym ani specjalistą od żywienia, ale trenerem. Ta dieta jest wysoce indywidualna, co oznacza, że ​​dla jednych może być skuteczną, dla innych nieudaną strategią” - powiedziała.

One Meat a Day

Oprócz protokołów keto, wymóg dotyczący jednego posiłku dziennie (OMAD – One Meal a Day) nie jest dobry dla wszystkich. Thurlow zauważa, że ​​chociaż są ludzie, którzy dobrze prosperują na OMAD, „wielu może nie zdobyć wszystkich swoich makr na cały dzień w jednym posiłku, a inni poczują się zbyt pełni przez spożycie takiej ilości jedzenia za jednym razem”. Cykl postu, a następnie zjedzenia dużego posiłku, może źle wpłynąć na zdrowie psychiczne niektórych osób. Szczególnie, gdy ktoś doświadczył wcześniej zaburzeń odżywiania.

