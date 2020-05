Zjadłeś za dużo i masz poczucie winy? Niepotrzebnie! Dietetyk wskazuje, dlaczego

Ważne jest, aby zrozumieć, że żadne jedzenie nie jest „dobre” czy „złe”, lub, że powoduje u kogokolwiek poczucie winy. Kiedy tak podchodzimy do żywności, wpływa to na nasze postrzeganie żywności i nasze zachowania związane z nią. Jeśli określimy jedzenie jako „złe”, odpowiedzią jest całkowite ograniczenie tego jedzenia lub pozwolenie na jego spożywanie tylko na specjalne okazje. To sprawia, że ​​czujesz, że masz kontrolę nad jedzeniem, a potem odczuwasz poczucie winy lub wstydu.

Kiedy porzucisz „etykietki” i ograniczenia dotyczące żywności, możesz zjeść to, co naprawdę chcesz i kiedy chcesz – i cieszyć się tym jedzeniem. Jeżeli dane pożywienie staje się czymś, co możesz mieć każdego dnia, to buduje zaufanie twojego ciała względem ciebie samego, że ​​nie jest to ostatni raz, kiedy będziesz mógł jeść to jedzenie – więc takie podejście pomaga pozbyć się uczucia, że to już nieodwołalnie był ostatni raz.

Jednak oznaczanie żywności jako „wolnej od poczucia winy” nie jest zbyt dokładne. Żadne jedzenie nie zawiera poczucia winy na liście składników, więc wszystkie potrawy są w 100 procentach wolne od winy. Takie oznaczanie jest zresztą swoistą strategią marketingową. O ile nie kradniesz żywności, nie ma powodu, by czuć się winnym z powodu jedzenia.

Jedzenie jest dobre z wielu powodów

Jest tak wiele różnych powodów, dla których wybieramy określoną żywność: dla wartości odżywczych, satysfakcji, energii, tradycji, smaku, wygody, ceny itp. Zamiast wybierać żywność na podstawie tego, czy uważasz ją za „dobrą”, czy „złą”, zmień sposób myślenia i zadaj sobie pytanie: czego teraz potrzebuję? Znane są różne sposoby, w jakie jedzenie może cię odżywiać, i różne są też powody, dla których jesz.

Jedzenie nas uszczęśliwia

Lubienie jedzenia i czerpanie radości z jedzenia to dobra rzecz, a nie powód do strachu lub złego samopoczucia. Jedzenie może zapewnić komfort i może być połączone ze wspomnieniami z dzieciństwa lub bliskimi. Może sprawić, że poczujesz się naładowany energią i wesprze cię w treningu lub dniu robienia rzeczy, które chcesz robić. Jedzenie jest często częścią świętowania i może być sposobem na zbliżenie ludzi. Smakuje dobrze i ma przynieść nam radość.

Gotowanie, pieczenie i jedzenie może również być sposobem na radzenie sobie ze stresem, smutkiem lub lękiem. Emocjonalne jedzenie nie jest szkodliwe; jest to mechanizm radzenia sobie. Dostosowujesz się do swojego otoczenia i okoliczności i dbasz o siebie. I to jest w porządku! Pomocne może być również myślenie o niektórych innych rzeczach, które cię uspokajają i poprawiają samopoczucie.

Potrzebujemy jedzenia, aby przetrwać

Wszyscy musimy jeść codziennie – to nie podlega negocjacji. Jedzenie utrzymuje nas przy życiu, daje nam energię i jest sposobem na zadbanie o siebie. Jedzenie ma dobrze smakować, a cieszenie się jedzeniem jest czymś pozytywnym. Pozytywne relacje z jedzeniem faktycznie zwiększają różnorodność naszej diety, co pomaga nam przyjmować cenniejsze składniki odżywcze, aby zachować zdrowie.

Jak przestać czuć się winnym z powodu jedzenia?

Posłuchaj swojego ciała. Zamiast oceniać ilość jedzenia lub to, co jesz, zainteresuj się jedzeniem w kontekście twoich potrzeb. Nasze ciała są dynamiczne. Potrzebujemy różnych rodzajów żywności i różnej ich ilości w różnych dniach – to normalne! Uznanie głodu lub głodu na określone jedzenie zamiast osądzania go może pomóc ci lepiej poznać swoje ciało i lepiej dostosować się do tego, jak się czujesz oraz jakie pokarmy i wzorce żywieniowe działają w twoim przypadku.

Ustal, skąd bierze się poczucie winy. Zadaj sobie pytanie: kto powiedział, że muszę czuć się źle z powodu jedzenia rzeczy o dobrym smaku? Kto powiedział, że muszę postrzegać jedzenie jako wroga zamiast jako coś, co utrzymuje mnie przy życiu? Kto wpadł na pomysł, że jestem „zły” z powodu jedzenia jednej rzeczy w porównaniu do drugiej? Kto ustanowił tę zasadę? Kwestionowanie negatywnych myśli dotyczących jedzenia niektórych potraw może sprawić, że poczujesz się silniejszy i może rozproszyć te uczucia, aby w brownie, lodach lub pizzy widzieć po prostu jedzenie.

Porzuć mentalność osoby będącej na diecie. Jeśli kiedykolwiek czułeś się źle z powodu „złamania zasad diety”, to nie jedzenie, ale charakter diety powoduje, że czujesz się winny. Diety mają charakter restrykcyjny, więc niektóre pokarmy są tam odpowiednie lub nie są, co sprawia, że ​​postrzegamy je jako „dobre” lub „złe”. Sposób, w jaki jemy, musi być zrównoważony i wspierać nasze zdrowie i styl życia, więc jeśli używasz języka takiego jak „złamanie zasad” lub „oszukiwanie”, jest to wskazówka, że ​​twój sposób jedzenia mógł cię zawieść. Zapewne nie był zrównoważony, elastyczny lub realistyczny w dłuższej perspektywie.

Najlepszym sposobem na uniknięcie poczucia winy jest po prostu jedzenie w sposób, który pozwala cieszyć się jedzeniem, które lubisz, i jedzeniem, które sprawia, że ​​czujesz się dobrze każdego dnia. Porzuć negatywne określenia i zacznij iść w tym kierunku, w którym jedzenie może być dla ciebie spersonalizowane.

