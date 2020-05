Garcinia Cambogia – czy to faktycznie działa?

Produkty Garcinia Cambogia należą do najpopularniejszych suplementów diety używanych do zrzucania zbędnych kilogramów. Są sprzedawane jako sposób na szybkie zmniejszenie masy ciała, ale wielu zastanawia się, czy są tak skuteczne w odchudzaniu, jak twierdzą niektóre firmy. Ponadto niektórzy eksperci kwestionują bezpieczeństwo garcinia cambogia, co niepokoi konsumentów.

Garcinia gummi-gutta, powszechnie znana jako garcinia cambogia, to mały owoc w kształcie dyni pochodzący z Indonezji. Skórka tego owocu ma kwaśny smak i jest stosowana zarówno w celach kulinarnych, jak i leczniczych. Jego ostry smak sprawia, że ​​jest popularnym składnikiem potraw takich jak curry rybne, a także jest stosowany zamiast cytryny lub tamaryndowca, aby nadać daniom wyrazisty smak. Oprócz zastosowań kulinarnych skórka garcinia cambogia jest powszechnie stosowana jako suplement diety w leczeniu wielu schorzeń, w tym problemów jelitowych, reumatoidalnego zapalenia stawów i wysokiego cholesterolu. Jednak najpopularniejszym zastosowaniem suplementów garcinia cambogia jest ułatwienie odchudzania. Czy garcinia cambogia jest skuteczna w odchudzaniu? Na podstawie badań naukowych nie jest jasne, czy garcinia cambogia jej główny kwas organiczny HCA sprzyjają odchudzaniu. Chociaż niektóre wcześniejsze badania wykazały, że garcinia cambogia i HCA wywierały silne działanie hamujące spożycie kalorii oraz zwiększoną utratę masy ciała i spalanie tłuszczu, bardziej aktualne przeglądy nie wykazały spójnych wyników. Ponadto brakuje długoterminowych randomizowanych badań kontrolnych u ludzi, które są niezbędne do określenia skuteczności tych suplementów. Biorąc pod uwagę, że obecnie nie jest jasne, czy garcinia cambogia sprzyja odchudzaniu, a także fakt, że ten składnik został powiązany z potencjalnie poważnymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa, przyjmowanie garcinia cambogia lub HCA w celu utraty wagi nie jest warte ryzyka. Zamiast polegać na nieskutecznych suplementach, zaleca się stosowanie bezpieczniejszych, bardziej opartych na dowodach metod, aby osiągnąć zdrową masę ciała. Zdrowe metody utraty masy ciała Na przykład zmniejszenie spożycia słodzonych napojów, wysoko przetworzonych produktów spożywczych i rafinowanych węglowodanów, a także zwiększenie spożycia błonnika, zdrowego tłuszczu i białek to zdrowe sposoby odchudzania. Również zwiększenie codziennej aktywności fizycznej, wystarczająca ilość snu i zapewnienie odpowiedniego nawodnienia poprzez picie wystarczającej ilości wody to sprytne sposoby utraty tłuszczu i poprawy stanu zdrowia. Chociaż rynek jest nasycony produktami obiecującymi szybką utratę masy ciała, osiągnięcie zdrowej wagi nie powinno być szybkie, zwłaszcza gdy masz dużo nadmiaru tkanki tłuszczowej do stracenia. Podczas gdy zrzucanie dodatkowych kilogramów może zająć trochę czasu przy stosowaniu zdrowych, wspieranych przez naukę metod, jest bezpieczniejsze i bardziej skuteczne niż poleganie na potencjalnie szkodliwych suplementach odchudzających. Czytaj także:

