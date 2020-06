Powłoka jajeczna utrzyma świeżość żywności na dłużej? Naukowcy donoszą

Według naukowców z Rice University jaja, które mogłyby się zmarnować, mogą służyć jako baza do stworzenia powłoki do ochrony owoców i warzyw, by dłużej utrzymać ich świeżość. Plusem rozwiązania jest jego niski koszt.

Naukowcy pod wodzą Pulickela Ajayana z Brown School of Engineering opracowali powłokę o grubości mikrona, która rozwiązuje problemy zarówno produktu i jego konsumentów, jak i środowiska. Gdy powłoka została nałożona przez natryskiwanie lub zanurzanie, wykazywała niezwykłą odporność na gnicie przez dłuższy okres porównywalny ze standardowymi powłokami, takimi jak wosk, ale bez pewnych nieodłącznych problemów.

Jaja ochronią żywność? Powłoka opiera się na jajach, które nigdy nie trafiają na rynek. Same Stany Zjednoczone produkują ponad 7 miliardów jaj rocznie, a producenci odrzucają 3% z nich, zatem naukowcy szacują, że ponad 200 milionów jaj tylko w tym kraju trafia na wysypiska śmieci. Naukowcy napisali, że jeszcze przed wybuchem pandemii nowego koronawirusa zmarnowano jedną trzecią żywności produkowanej na całym świecie. – Zmniejszenie niedoborów żywności w sposób, który nie wymaga modyfikacji genetycznej, stosowania niejadalnych powłok lub dodatków chemicznych jest ważne dla zrównoważonego życia – powiedział Ajayan. Oprócz tego, że ta wielofunkcyjna powłoka jest jadalna, opóźnia odwodnienie, zapewnia ochronę przeciwdrobnoustrojową i jest w dużej mierze nieprzepuszczalna zarówno dla pary wodnej, aby opóźnić wysuszenie, jak i dla gazu, aby zapobiec przedwczesnemu dojrzewaniu. Powłoka jest całkowicie naturalna i zmywa się przy użyciu wody. Jeśli ktoś źle reaguje na powłokę lub ma alergię na jaja, może ją łatwo usunąć.

Białka jaja (inaczej albumina) i żółtka stanowią prawie 70 procent powłoki. Większość reszty składa się z celulozy w nanoskali wyekstrahowanej z drewna, która służy jako bariera dla wody i chroni produkty przed skurczaniem, niewielkiej ilości kurkuminy ze względu na jej właściwości przeciwdrobnoustrojowe i odrobiny glicerolu dla zwiększenia elastyczności. Testy laboratoryjne powlekanych poprzez zanurzenie truskawek, awokado, bananów i innych owoców wykazały, że zachowały świeżość znacznie dłużej niż produkty niepowlekane. Testy ściskania wykazały, że powlekane owoce były znacznie sztywniejsze i bardziej jędrne niż niepowlekane oraz wykazały zdolność powłoki do zatrzymywania wody w produkcie, spowalniając proces dojrzewania. Analiza powłoki wykazała, że ​​jest ona wyjątkowo elastyczna i odporna na pękanie, umożliwiając lepszą ochronę produktu. Testy wytrzymałości na rozciąganie wykazały, że jest ona równie wytrzymała jak inne produkty, w tym folie syntetyczne stosowane do produkcji opakowań. Dalsze testy wykazały, że powłoka jest nietoksyczna. Płukanie w wodzie przez kilka minut może całkowicie ją zniszczyć. Naukowcy nadal udoskonalają skład powłoki i rozważają stosowanie innych materiałów. – Wybraliśmy białka jaja, ponieważ marnuje się wiele jaj, ale to nie znaczy, że nie możemy ich użyć – powiedział współpracujący autor Muhammad Rahman, naukowiec z laboratorium Rice, który był mentorem i kierował zespołem. Zauważono ponadto, że zespół testuje białka, które można wyekstrahować z roślin, a nie z produktów zwierzęcych.

