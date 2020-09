Te produkty żywnościowe pomogą zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2

Nowe badanie z British Journal of Medicine (BMJ) sugeruje, że spożywanie diety bogatej w warzywa i owoce może zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2 nawet o 50 %. Jako duże studium przypadku, które obejmowało 16 lat i skupiało się na ponad 23 000 uczestnikach o różnych wzorcach żywieniowych z ośmiu krajów europejskich (Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii), badanie to było szczególnie istotne.

– Ogólna liczba badanych sprawia, że jest to naprawdę potężny wysiłek badawczy – powiedział dr Mauricio Gonzalez, internista i lekarz medycyny ratunkowej z Nowego Jorku, który nie brał udziału w badaniu.

Co jeść, by obniżyć ryzyko cukrzycy typu 2?

Powszechnie wiadomo, że owoce i warzywa są bogatym źródłem fitoskładników, witamin i minerałów. W wielu badaniach takie składniki odżywcze były związane z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób niezakaźnych, w tym chorób układu krążenia, niektórych nowotworów i cukrzycy typu 2. Ale Gonzalez wyjaśnia, że chociaż istnieje wiele dowodów łączących wysokie spożycie owoców i warzyw z poprawą zdrowia, „eksperci sprzeciwiają się zasadności (rodzajów) badań, które opierają się na kwestionariuszach”, ponieważ są narażone na błędy ludzkie i mogą dostarczać mniej wiarygodnych danych.

W badaniu BMJ naukowcy przeanalizowali osocze, które, jak się uważa, dostarcza dokładniejszych danych do oceny spożycia owoców i warzyw. Naukowcy zbadali próbki krwi od uczestników badania, w celu sprawdzenia biomarkerów. Zmierzono poziom witaminy C w osoczu wraz z sześcioma pojedynczymi karotenoidami, a odkrycia sugerują, że wzorce żywieniowe bogate w owoce i warzywa są odwrotnie związane z cukrzycą typu 2, co oznacza, że wraz ze wzrostem spożycia owoców i warzyw zmniejsza się ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.

Ponadto badania wykazały korzystne wyniki, szczególnie związane z zapobieganiem cukrzycy typu 2, nawet u osób, które wcześniej spożywały niewiele warzyw lub owoców lub wcale. Wydaje się, że umiarkowany wzrost spożycia owoców i warzyw ma działanie ochronne.

Najlepsza dieta przeciw cukrzycy typu 2 podkreśla wagę warzyw i owoców

Robin Foroutan, dietetyk integracyjny i funkcjonalny oraz rzecznik Akademii Żywienia i Dietetyki, powiedział, że dla większości ludzi modyfikacje związane z odżywianiem mogą radykalnie poprawić wskaźniki cukrzycy typu 2. – To badanie daje również nadzieję osobom, u których już zdiagnozowano cukrzycę, ponieważ pokazuje, ile mocy znajduje się na końcu twojego widelca – powiedział Foroutan.

Gonzalez wyjaśnił, że każda interwencja, która mogłaby zmniejszyć częstość występowania cukrzycy typu 2, może „w znacznym stopniu przyczynić się do ogólnego stanu zdrowia populacji”. Nowe odkrycia, „są ważne, ponieważ dodają wagi do związku między pokarmami roślinnymi a mniejszą zachorowalnością na cukrzycę typu 2”.

W przypadku osób z cukrzycą typu 2 głównym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi poprzez modyfikację sposobu odżywiania i stylu życia. Ponadto cukrzyca wpływa na układ hormonalny, więc zwiększenie spożycia przeciwutleniaczy z pożywienia, szczególnie tych znajdujących się w owocach i warzywach, może mieć korzystne skutki zdrowotne.

Oto pięć porad dotyczących zdrowego odżywiania, które pomogą zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2. Jeśli już zdiagnozowano u ciebie chorobę, te wskazówki mogą pomóc ci lepiej sobie z nią poradzić.

