Jak zrobić sok z kiszonej kapusty?

Sok z kiszonej kapusty jest pełen witamin. Poza witaminą C znajdziemy w nim witaminę A, witaminę E, witaminę K, witaminę PP i witaminy z grupy B. Sok z kiszonej kapusty stanowi również źródło błonnika, a także składników mineralnych; cynku, fosforu, potasu, żelaza, magnezu, sodu oraz miedzi. Dzięki temu sok z kiszonej kapusty ma wiele właściwości zdrowotnych. Niestety, istnieją też przeciwwskazania, które powodują, że sok z kiszonej kapusty nie powinien być pity w dużych ilościach.

Zalety świeżej kapusty

Kapusta to warzywo uważane za super foods. W główce surowej kapusty znajdują się duże ilości witaminy C, witaminy A, E oraz witamin z grupy B. Każde pół kilo kapusty to także spora porcja kwasu foliowego oraz witaminy K. W warzywie tym znajdują się antyoksydanty i przeciwutleniacze, dzięki czemu może ono stanowić naturalną profilaktykę antynowotworową.

Jedzenie kapusty wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego, a także wspiera zachowanie właściwej flory jelitowej. Korzystne dla organizmu jest zarówno jedzenie kapusty kiszonej, jak i picie soku z kapusty. Ten drugi zawiera dodatkowo cenne probiotyczne właściwości i jest w stanie poprawić stan mikroflory jelit, a także przywrócić im równowagę np. po antybiotykoterapii.

Pół kilo kapusty wystarczy, by przygotować sok bogaty w kwas mlekowy i działający jak naturalnyprobiotyk dla jelit.

Sok z kiszonej kapusty - właściwości dla zdrowia

Sok z kapusty to naturalny probiotyk, który wspomaga zdrowie jelit. W jelitach znajduje się prawie 80 procent komórek odpornościowych, dlatego tak ważne jest, by nie dopuszczać do dysbiozy jelitowej i namnażania szkodliwych drobnoustrojów.

Sok z kiszonej kapusty świetnie wspiera procesy trawienne, zapobiega zaparciom, działa leczniczo na narządu układu pokarmowego (np. wątrobę czy śledzionę). Oprócz tego może wspomóc walkę z żylakami odbytu oraz leczenie wrzodów żołądka. Gotowy sok z kapusty kiszonej zmniejsza produkcję soków żołądkowych.

Kto powinien pić sok z kapusty?

Sok z kapusty jest polecany wszystkim. Jeśli jesteś konsumentem żywności przetworzonej, twoja flora bakteryjna z pewnością potrzebuje pomocy. W takiej sytuacji warto włączyć na stałe sok z kapusty do swojej diety i sięgać po niego w niewielkich ilościach np. co 3 dni. Regularne picie soku nie tylko wspomoże pracę układu pokarmowego, ale może pomóc zlikwidować dolegliwości trawienne, zaparcia, zgagę, bóle brzucha. Sok zaleca się także osobom, które cierpią na wrzodu żołądka, choć w takiej sytuacji zdecydowanie lepiej przygotować bez soli.

Układ pokarmowy docenia i bardzo dobrze reaguje na bakterie kwasu mlekowego zawarte w kiszonkach i w sokach. Mogą one uszczelnić barierę ochronną jelit, a także odbudować równowagę, która została utracona wraz z antybiotykoterapią, nieodpowiednią dietą, stosowaniem używek czy nadmiernym spożywaniem słodyczy lub słonych przekąsek. Jeśli często sięgasz po produkty, w których występuje rafinowany cukier, możesz wspomóc swój układ pokarmowy właśnie piciem soku z kapusty.

Co ciekawe, sok z kapusty można przygotować ze wszystkich jej odmian. Osoby, które preferują białą kapustę mogą zrobić z niej zarówno surowy sok, jak i kiszony sok. Ci, którzy wolą czerwoną kapustę, mogą także przygotować z niej pełen wartości odżywczych napój wspierający pracę jelit i układu pokarmowego.

Sok z kiszonej kapusty: właściwości zdrowotne

Sok z kiszonej kapusty na biegunkę

Sok z kiszonej kapusty jest polecany jako sposób na biegunkę. Warto jednak zaznaczyć, że sam sok nie powoduje ustania biegunki, ale pozwala przywrócić równowagę wodno-elektrolitową organizmu. W jaki sposób? Wraz z biegunką pozbywamy się wody i elektrolitów, a sok z kapusty jest ich źródłem, dzięki czemu mikroflora jelitowa wraca do swojego naturalnego stanu. Sok z kapusty warto pić nie tylko w trakcie biegunki, ale także w ciągu kilku dni po zatruciu pokarmowym.

Z drugiej strony, sok z kapusty zawiera histaminę, która jest jednym z czynników powodujących alergie pokarmowe u osób szczególnie wrażliwych. Jednym z ich objawów jest biegunka, dlatego w przypadku jej natężenia trzeba z picia soku zrezygnować.

Sok z kiszonej kapusty na kaca

Po silnym odwodnieniu organizm potrzebuje solidnej dawki sodu, a ten zawiera sok z kiszonej kapusty. Co więcej, dzięki zawartości antyoksydantu w postaci witaminy C sok z kiszonej kapusty przyspiesza walkę z zatruciem alkoholowym i tym sposobem zwalcza kaca. Z drugiej strony, sód zwiększa pragnienie, więc znów z ilością spożytego soku nie można przesadzać.

Sok z kiszonej kapusty na grzybicę

Sok z kiszonej kapusty zawiera bakterie kwasu mlekowego, skutecznie walczące z grzybami Candida. Co więcej, w soku znajdują się również fitoncydy, mające właściwości bakterio- i grzybobójcze. Ponadto, sok z kapusty obniża pH organizmu, co sprawia, ze grzyby mniej chętnie go zasiedlają, a czasem nawet giną w tych warunkach.

Sok z kiszonej kapusty na odporność

Kapusta ulega ukiszeniu na skutek fermentacji przebiegającej z udziałem m. in. szczepów bakterii Leuconostoci i Pediococcus, które działają jak naturalne antybiotyki. Bakterie te wytwarzają bakteriocyny, dzięki którym zniszczeniu ulegają bakterie chorobotwórcze, a poprawia się odporność organizmu.

W soku z kiszonej kapusty znajduje się witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne i poprawia barierę ochronną organizmu. Stosowanie zdrowej i zbilansowanej diety, a dodatkowo przyjmowanie kilku tysięcy miligramów witaminy C może wspomóc naszą odporność

Sok z kiszonej kapusty na libido

Sok z kapusty kiszonej miałby też działać pozytywnie na libido i stanowić skuteczny zamiennik różnego rodzaju tabletek, mających podobne działanie. Głośno zrobiło się o tym w 2009 roku, kiedy dr Lejla Kazinic Kreho, na podstawie danych otrzymanych z King's College miała udowodnić, że kapusta działa jak naturalny afrodyzjak. Samo badanie nie jest jednak nigdzie dostępne, a hipoteza uczonej wymaga potwierdzenia.

Sok z kiszonej kapusty a działanie przeciwnowotworowe

Sokowi z kiszonej kapusty przypisuje się również działanie przeciwnowotworowe. Takie wykazują niektóre zawarte w nim składniki, m. in. glukozynolany i witamina C. Jednak sok zawiera też sól, która z kolei, spożywana w dużych ilościach, może przyczynić się do rozwoju raka. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, jak wygląda zależność między sokiem z kapusty kiszonej a jego działaniem przeciwnowotworowym.

Sok z kiszonej kapusty na anemię

Sok z kiszonej kapusty stanowi źródło żelaza, przez co mogą go włączyć do swojego jadłospisu, wyłącznie po konsultacji z lekarzem/dietetykiem osoby cierpiące na anemię czy niedobory tego pierwiastka.

Sok z kiszonej kapusty na odchudzanie

Sok z kiszonej kapusty to dobre rozwiązanie dla osób chcących stracić na wadze. Jest niskokaloryczny – w 100 g kapusty kiszonej znajduje się tylko 15 kcal. Co więcej, sok przyspiesza przemianę materii.

Sok z kapusty kiszonej na serce

Kiszony sok może również pomóc utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, normuje pracę układu krążenia. Jak wynika z badań, wzmacnia również ścianki serca oraz naczyń krwionośnych. Dlaczego? Znajdują się w nim duże ilości witaminy C, która uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejszając ich przepuszczalność.

Sok z kapusty kiszonej na wątrobę

Wskazuje się również na pozytywny wpływ kiszonego soku na kondycję wątroby. Sok z kapusty sprzyja usuwaniu toksyn z organizmu i odtruwaniu wątroby. Z tego względu zaleca się go zarówno po antybiotykoterapii, jak i u osób, które chcą oczyścić organizm z toksyn i poprawić funkcjonowanie układu pokarmowego.

Jak pić sok z kapusty na wrzody?

Sok z kapusty jest pomocny również w leczeniu wrzodów żołądka. Zmniejsza produkcję kwasu solnego w żołądku, dlatego poprawia samopoczucie chorego. W leczeniu wrzodów zaleca się regularne, codzienne picie przynajmniej 2 razy dziennie po 0,5 szklanki soku z kapusty. Bardzo szybko przynosi to efekty, bo kondycja chorego poprawia się po około 2 tygodniach.

Sok z kiszonej kapusty: przeciwwskazania

Kiszona kapusta zalewana jest wodą z solą, więc sok z kapusty stanowi dodatkowe źródło tego składnika w organizmie. W szklance soku znajdziemy 2,5 g soli, a dziennie można przyjmować jedynie jej 11 g. Dlatego sięganie po sok z kiszonej kapusty zdecydowanie odradza się osobom z nadciśnieniem i chorobami serca. Warto też pamiętać, że sól prowadzi do zatrzymania wody w organizmie, co objawia się m. in. w wyglądzie – twarz staje się opuchnięta.

Picie soku z kapusty nie jest również zalecane osobom z wrzodami żołądka i przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, a także z chorobami nerek.

Jak wspomniano wcześniej w artykule, zawarta w soku z kiszonej kapusty histamina może powodować reakcje alergiczne, objawiające się biegunką, bardzo silnymi migrenami, swędzącą skórą.

Sok z kiszonej kapusty: ile pić dziennie?

Sok przyniesie żądane korzyści, jeśli nie będzie spożywany w nadmiarze. Wystarczy wypijać pół szklanki soku co 2 lub 3 dni. Napój ma charakterystyczny smak, który jedni polubią, a inni – wręcz przeciwnie. Wcale, jak często się powtarza, nie trzeba pić soku z kiszonej kapusty na czczo, pora jego spożywania nie ma znaczenia. Dla poprawienia smaku dodaj ewentualnie sól, cytrynę, limonkę czy jabłko. Sok i tak zachowa swoje probiotyczne właściwości.

Sok z kiszonej kapusty: gdzie kupić?

Sok z kiszonej kapusty jest łatwo dostępny w butelkach w wielu supermarketach. i sklepach ze zdrową żywnością. Stanowi to nie lada ułatwienie, bo nie trzeba przygotowywać soku samodzielnie. W rzadszych przypadkach można poprosić w zaprzyjaźnionym sklepie o odlanie soku z beczki. Sok z kiszonej kapusty bardziej pracowite osoby mogą też samodzielnie przygotować w domu.

Sok z kiszonej kapusty: jak zrobić w domu?

Aby przygotować sok w domu, najpierw trzeba zaopatrzyć się w dobrej jakości kiszoną kapustę, czyli taką, która nie była kiszona przemysłowo. Następnie zalewamy kapustę wodą z dodatkiem soli i odstawiamy na kilka dni. Kapustę w tym czasie należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Po upływie wyznaczonego czasu wystarczy odcedzić kapustę, a sok przelać do szklanych butelek. Butelki należy przechowywać w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. Warto jednak pamiętać, że domowym sposobem nie przygotuje się dużych ilości soku z kiszonej kapusty za jednym razem – aby nagromadziło się go więcej, trzeba kiszenie powtarzać kilkakrotnie.

Jak poprawić smak soku?

Kiszony sok smakuje specyficznie. Jednym osobom jego smak nie będzie przeszkadzał, podczas gdy inne nie wezmą soku do ust. Aby poprawić jego smak, warto dodać do soku sól (np. dobrze sprawdza się sól kamienna), ewentualnie cytrynę czy limonkę. Sok z białej kapusty dobrze komponuje się również z jabłkiem czy marchwią i zdecydowanie lepiej smakuje. Kiszony sok z kapusty czerwonej możemy wzbogacić też o ogórka czy borówki.

Pamiętaj, że niezależnie od tego, jakiej kapusty użyjesz, to przy odpowiednim przechowywaniu otrzymasz sok bogaty w kwas mlekowy i bakterie probiotyczne. Warto robić takie soki często, bo ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a niesie szereg korzyści dla zdrowia i pomaga pozbyć się w przewodzie pokarmowym chorobotwórczych bakterii. Po odcedzeniu soku należy go przelać do wyparzonego wrzątkiem słoika i przechowywać w niezbyt ciepłym pomieszczeniu. Dzięki temu zachowamy wszystkie wartości odżywcze napoju.

Jak szybko zrobić kapustę kiszoną?

Aby przygotować sobie domowy sok z kapusty, należy najpierw ukisić kapustę. Aby to zrobić wystarczy główkę kapusty surowej dokładnie umyć i poszatkować na cienkie kawałki. Następnie dokładnie wymieszać kapustę i odczekać około 30 minut aż puści sok.

Tak przygotowaną kapustę należy dokładnie posolić (na małą główkę kapusty wystarczy pół łyżeczki soli, na główkę o wadze 2 kg około 10 g soli, czyli dwie łyżeczki) i wkładać warstwami do słoików. Po zakręceniu słoika pozostaje go odstawić w chłodne i zacienione miejsce na około 5 dni. Jak widać, nie trzeba wiele wysiłku, by przygotować samodzielnie kiszoną kapustę!

Po ukiszeniu odsącz sok i przelej w litrowy słoik. Sok z kiszonej kapusty działa jak apteczny probiotyk, pomaga w leczeniu rozmaitych chorób przewodu pokarmowego, leczy wrzody żołądka, jest pomocny przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, obniża ciśnienie krwi. Ma wiele cennych właściwości, dlatego warto wprowadzić go do swojej diety.

Jak szybko zrobić sok z kapusty?

Aby zrobić domowy sok, możemy skorzystać z kilku sposobów. Sok z czerwonej kapusty przygotujemy również w wyciskarce wolnoobrotowej. Wystarczy pół kilo kapusty, pół ananasa lub sok z 1 cytryny oraz 2 szklanki wody (około pół litra wody). Taki sok przygotowujemy w wyciskarce wolnoobrotowej.

Po przygotowaniu napoju pozostaną drobinki kapusty widoczne w naczyniu, dlatego sok od razu przecedź i przelej do butelki czy wyparzonego wrzątkiem słoika. Dzięki temu możesz cieszyć się zdrowym sokiem.

Jak zrobić sok z surowej kapusty?

Tego rodzaju sok można przygotować nie tylko z czerwonej kapusty, ale również ze zwykłej. Główkę małej kapusty (najlepiej twarda i młoda kapusta) wystarczy poszatkować i wrzucić do blendera kielichowego (pół litra wody na pół kilo kapusty), a następnie zblendować. Dla poprawienia smaku dodaj ewentualnie sól kamienną lubsok z połowy limonki.

Takie sok dokładnie przecedź przez gęste sitko i przelej do słoika. Jeśli przygotowałeś sok z większej ilości kapusty, musisz użyć znacznie większego słoja. Sok zakryj gazą i zabezpiecz gumką recepturką. Słoik odstaw w chłodne i zacienione miejsce. Możesz od czasu do czasu potrząsnąć słoikiem. Po zakręceniu słoika pozostaje już tylko czekać. Po 3-5 dniach można pić gotowy sok z kapusty! Jeśli nie chcesz lub nie możesz go szybko wypić, przechowuj go w lodówce. Pamiętaj, że nieodpowiednio przechowywany traci wówczas probiotyczne właściwości, wspierające pracę układu pokarmowego.

Sok z białej kapusty - właściwości i przepis na kiszonkę

Sok z białej kapusty to po prostu sok ze zwykłej kapusty, który doskonale wspomaga pracę układu trawiennego. Może korzystnie oddziaływać na zapalenie żołądka, wrzody żołądka, wspomóc leczenie przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Usprawnia również pracę wątroby, nerek i pęcherzyków żółciowych, a także obniża poziom cukru w organizmie.

Zrobienie kiszonej kapusty jest bardzo proste i nie wymaga skomplikowanych umiejętności. Wystarczy mieć w domu blender lub wspomóc się innym urządzeniem (np. skorzystać z wyciskarki wolnoobrotowej), dodać główkę kapusty, wodę i sól. Po kilku dniach możesz cieszyć się zdrowym sokiem.

Sok z czerwonej kapusty - właściwości i przygotowanie

Prozdrowotny sok można przygotować także z czerwonej kapusty. Czerwona kapusta również zawiera bakterie probiotyczne, dzięki czemu pomaga odbudować mikroflorę jelitową oraz uregulować przemianę materii. Sok z czerwonej kapusty przyspiesza metabolizm i usprawnia trawienie, a także wykazuje działanie antynowotworowe. Wskazuje się, że osoby, które piją sok z kapusty, zmniejszają ryzyko wystąpienia nowotworu żołądka czy dwunastnicy.

Sok z czerwonej kapusty warto wzbogacić o dodatkowe składniki, by poprawić jego walory smakowe. Dobrze komponuje się z jabłkiem, ogórkami czy czerwonymi owocami np. porzeczką lub borówką. Jak przygotować sok z czerwonej kapusty? W tym celu należy małą główkę czerwonej kapusty poszatkować na kawałki, a pokrojoną kapustę przełożyć do blendera kielichowego lub wyciskarki wolnoobrotowej. Następnie dodajemy pokrojone w kawałki jabłko oraz obranego i pokrojonego ogórka. Dla poprawienia smaku możemy dorzucić garść borówek lub jeżyn. Pij sok i ciesz się jego dobrym smakiem!

Czy sok z kapusty przeczyszcza?

Sok z kapusty wspomaga oczyszczanie organizmu i sprzyja usuwaniu z niego toksyn oraz zbędnych produktów przemiany materii. Z tego względu rzeczywiście może wykazywać właściwości przeczyszczające.

To kolejny powód, by pić ten sok z umiarem, bo może on doprowadzić do częstych wizyt w toalecie. Pół szklanki soku co 3 dni to dobra profilaktyka na zachowanie dobrej kondycji jelit. W przypadku osób z wrażliwym układem pokarmowym nie należy częściej sięgać po ten napój. Ci, którzy chorują na wrzody żołądka czy inne choroby układu pokarmowego, mogą pić sok 2 razy dziennie, pamiętając jednak o odpowiednim nawodnieniu organizmu.

Czy sok z kapusty pomaga na zaparcia?

Ze względu na swoje właściwości usprawniające pracę jelit, sok z kapusty może zwalczać dolegliwości trawienne takie jak zaparcia, wzdęcia czy nadmierna ilość gazów w jelitach. Sprzyja również usuwaniu z niego złogów i dlatego korzystnie oddziałuje na pracę jelita grubego. Jest pomocny nie tylko w profilaktyce zaparć, ale również w leczeniu osób chorujących na zapalenie uchyłków jelita grubego czy też wrzodziejące jelito grube. Choroby te mogą występować u osób, stosujących dietę ubogą w błonnik, a bogatą w wysoko przetworzone produkty. Regularne stosowanie soku z kiszonej kapusty, a także picie kefirów, siemienia lnianego i spożywanie dużych ilości błonnika może pomóc zwalczyć te dolegliwości i poprawić kondycję jelit. Warto o tym pamiętać, bo zapalenie uchyłków jelita grubego może mieć charakter nawracający.

