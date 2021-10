10 błędów, które popełniasz, gotując w kuchni. Lepiej szybko z nich zrezygnuj!

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy doświadczonym szefem kuchni, mamy jedną wspólną cechę: wszyscy popełniamy błędy w kuchni. Nawet jeśli uwielbiasz gotować i wciąż nabywasz nowych umiejętności, wiele błędów możesz popełniać nieświadomie. Są to zazwyczaj proste rzeczy, które co prawda nie zepsują smaku potrawy, ale mogą pogorszyć jej jakość lub utrudnić ci funkcjonowanie we własnej kuchni.

Najczęstsze błędy popełniane w kuchni

Używasz niewłaściwego oleju do smażenia



Oleje spożywcze mają niższe punkty dymienia. Do gotowania w niskiej temperaturze używaj oliwy z oliwek i masła. Do gotowania na średnim ogniu lepiej sprawdzi się oliwa z oliwek i olej kokosowy. Z kolei olej arachidowy, olej z awokado i ghee nadają się do gotowania na dużym ogniu.



Myjesz mięso z kurczaka

Nie zaleca się mycia surowego mięsa z kurczaka, mimo że wydaje się to higieniczne. W rzeczywistości jednak może spowodować rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą pokarmową na naczynia i powierzchnie.



Nie czekasz aż patelnia się rozgrzeje

To częsty przypadek zwłaszcza przy realizowaniu przepisów, które zalecają gotowanie na małym bądź średnim ogniu. Po prostu stawiamy patelnię na kuchence, wylewamy na nią olej i zaczynamy smażenie. Tym samym ryzykujemy zjedzenie niedogrzanego jedzenia. Lepiej dać patelni czas na rozgrzanie – wystarczy minuta lub dwie.



Nie smakujesz potraw



Nawet jeśli zrobisz wszystko tak, jak jest w przepisie, smak potrawy nie zawsze wyjdzie idealny. Ma na to wpływ mnóstwo czynników: odmierzanie proporcji, moc palnika, typ użytych składników. Dlatego wszystkie potrawy trzeba próbować i w razie potrzeby doprawić przed podaniem.



Wkładasz za dużo jedzenia do garnka lub na patelnię

Przepełnienie garnków oznacza bardziej nierówną dystrybucję ciepła. Zamiast przepełniać naczynia, od razu weź większe lub podziel żywność na porcje.







Nie dodajesz soli do makaronu



Często o tym zapominamy, a nie warto. Osolony makaron nadbiera smaku, jest mniej mdły i bardziej intensywny niż gdy doda się sól do makaronu dopiero po jego ugotowaniu.



Nie czytasz całego przepisu przed gotowaniem



Wiele przepisów wymaga ciągłego mieszania potraw lub np. ubijania piany. Nie ma więc sensu skazywać tych czynności na niepowodzenie, bo w międzyczasie musimy poszukać składników, których zapomnieliśmy wyjąć z lodówki. Podstawą kulinarnego sukcesu jest więc ich wcześniejsze przygotowanie.



Nie trzesz sera samodzielnie

Czasem, przygotowując pizzę czy makaron w domu, korzystamy z gotowego, startego już sera. To błąd, ponieważ jest on pokryty celulozą, która zapobiega jego sklejaniu się. Lepiej więc kupić kostkę sera i własnoręcznie zetrzeć go na tarce.



Czyścisz patelnię mydłem

Przecież patelnia z powłoką zapobiegającą przywieraniu bez problemu da się zmyć z użyciem wody i gąbki do naczyń. Do większych zabrudzeń można używać mydła, ale tylko przez chwilę. Nie zaleca się jednak długotrwałego moczenia tego typu patelni w mydle, bo można w tym samym uszkodzić ich powłokę.



Nie zmieniasz gąbek do zmywania naczyń wystarczająco często

Gąbki to prawdziwa wylęgarnia zarazków, dlatego powinny być wymieniane co najmniej raz w miesiącu, jeśli masz w domu zmywarkę, a jeśli z niej nie korzystasz – co dwa tygodnie. Jedno z badań przeprowadzonych w 2017 roku wykazało, że na gąbce mogą się znajdować aż 362 rodzaje bakterii, w tym bakterie kałowe.

Jak zdrowo gotować?

Samodzielne przygotowywanie posiłków jest jednym ze sposobów na ograniczenie spożycia szkodliwych substancji, wśród których dominują utwardzone tłuszcze, cukier, sól oraz dodatki do żywności. Wybierając składniki przygotowywanych potraw i kierując się zasadą, że powinny być one naturalne i jak najmniej przetworzone, możemy dbać o zdrowie i uniknąć skutków ubocznych stosowania nieprawidłowo skomponowanej diety. Do zdrowych metod gotowania zalicza się przede wszystkim gotowanie na parze, tradycyjne gotowanie w wodzie, pieczenie i grillowanie bez dodatku tłuszczu.

