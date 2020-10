Czy ostropest plamisty może leczyć kaca?

Ostropest plamisty jest ziołem, które przede wszystkim wspomaga pracę wątroby. To także jedna z domowych – i skutecznych ponoć – metod na kaca. A z kacem mierzył się każdy, komu kiedykolwiek zdarzyło się wypić za dużo wysokoprocentowych trunków. Po tych szaleństwach poziom alkoholu we krwi wraca do zera, co objawia się zmęczeniem, bólem głowy, nadwrażliwością na światło, suchością w ustach, wymiotami czy nudnościami. Czy ostropest rzeczywiście pomaga się z tym wszystkim uporać?

Czy ostropest plamisty leczy kaca?

Ostropest plamisty zawiera aktywne związki zbiorczo nazywane sylimaryną, które działają ochronnie na wątrobę. Z tego też powodu zaczęto stosowanie go również na kaca. Kac powstaje na skutek rozkładu przez organizm zalegającego w nim alkoholu. Na skutek tego procesu pozostają w nim jednak toksyczne produkty uboczne. Powodują one wystąpienie stanu zapalnego, zwłaszcza w wątrobie, żołądku i mózgu. Z biegiem czasu to zapalenie może nieodwracalnie uszkodzić wątrobę i spowodować jej marskość.

Badania nad zawartą w ostropeście sylimaryną sugerują, że może ona odtruwać niektóre szkodliwe związki zawarte w alkoholu i tym samym odciążać wątrobę. Ponadto, sylimaryna jest przeciwutleniaczem, a więc neutralizuje wolne rodniki, które wytwarzają się w większych ilościach w czasie metabolizowania alkoholu. Co więcej, wykazano, że związki te mogą wyłączać sygnały zapalne aktywowane przez alkohol.

Mimo to ostropest plamisty może nie zadziałać jako sposób na kaca. Zminimalizuje objawy zapalenia, takie jak bóle ciała, ale nie pomoże na zmęczenie, suchość w ustach, bóle głowy.

Alternatywne sposoby na kaca

Jeśli więc nie ostropest, to co? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ praktycznie nie ma badań przeprowadzonych na osobach cierpiących na kaca. Ich wykonanie byłoby trudne i nieetyczne. Bada się jednak skacowane szczury i okazuje się, że istnieją skuteczniejsze metody na wymioty, biegunkę, nudności, bóle głowy i drżenia niż ostropest plamisty. Są to korzeń kudzu (choć brzmi egzotycznie, jest dostępny w polskich sklepach ekologicznych), a także sok z opuncji figowej (dostępny w sklepach ekologicznych i internetowych) oraz imbir.

Żaden z tych produktów jednak nie wyleczy wszystkich objawów kaca. Podobnie zresztą jak środki farmakologiczne zawierające ibuprofen czy kwas acetylosalicylowy. Najlepszym sposobem na kaca pozostaje więc ograniczenie spożywania alkoholu.