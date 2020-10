Naukowcy: Spożywanie całych owoców, zwłaszcza kiwi, poprawia samopoczucie

Naukowcy z University of Otago wykazali, że osoby cierpiące na niedobory witaminy C w diecie mogą łatwo wyrównać jej poziom w organizmie, jedząc dwa kiwi dziennie przez dwa tygodnie. Efekty są lepsze niż przy przyjmowaniu witaminy C w formie suplementu.

Jak spożywanie kiwi wpływa na energię i radość z życia?

Naukowcy skupili się przede wszystkim na tym, by sprawdzić, czy przyjmowanie witaminy C zarówno w postaci całych owoców, jak i suplementów diety może poprawić odczuwaną na co dzień energię i radość życia. W badaniu wzięło udział 167 osób w wieku od 18 do 35 lat, u których występowały niedobory witaminy C. Podzielono je na trzy grupy: jedna otrzymywała placebo, druga tabletki (250 mg), a trzecia odpowiadającą tej dawce ilość kiwi odmiany sungold, które jest szczególnie obfite w witaminę C. Były to konkretnie 2 sztuki owocu. Poziom witaminy C mierzono co dwa tygodnie, co tyle też osoby biorące udział w eksperymencie naukowym wypełniały kwestionariusze związane z ich samopoczuciem.

Badania wykazały, że poziom witaminy C u grupy z suplementami i z kiwi wzrósł tak samo, jednak osoby z grupy kiwi zaobserwowały jeszcze inne korzyści. Nastąpiła u nich poprawa nastroju i zmniejszenie zmęczenia. Prof. Margeet Vissers, która koordynowała badanie dodała, że związki między działaniem witaminy C na lepsze funkcjonowanie fizyczne znane są już od dawna. Teraz udowodniono również, że pozytywnie wpływa ona i na psychikę człowieka.