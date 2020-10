Pierzga pszczela – czy warto ją stosować na odporność?

Pierzga na odporność to jeden z produktów, który – obok imbiru, kurkumy czy czosnku, cebuli i miodu – wymienia się jako jeden ze skuteczniejszych specyfików, pomagających przetrwać jesienne i zimowe dni. Czy rzeczywiście tak jest?

Pierzga: czym jest?

Pierzga jest produkowana przez pszczoły, to taka ich kiszonka. Pierzga ma kształt kulki, a w jej składzie znajduje się pyłek pszczeli, nektar lub miód i ślina. Pierzga umieszczana jest przez pszczoły w ulu, w plastrach, w których fermentuje na skutek działania kwasu mlekowego. Nie bez przyczyny angielska nazwa pierzgi to „bee bread”, czyli pszczeli chleb, ponieważ pożywiają się nią te pożyteczne owady.

Jedna łyżka stołowa pierzgi oznacza przyjęcie 16 kcal, 0,24 g tłuszczu, 1,2 g białka, 2,18 g węglowodanów oraz 250 innych składników odżywczych, wśród nich znajdują się: magnez, wapń, sód, potas, a także witaminy z grupy B, witamina A, witamina C i witamina E. Pierzga pełna jest również pierwiastków śladowych, m. in. cynku, miedzi, selenu, jodu. Niemieckie ministerstwo zdrowia zakwalifikowało nawet pierzgę do leków. ponieważ łagodzi ona stany zapalne, działa jako przeciwutleniacz, poprawia stan zdrowia wątroby, może pomóc zredukować stres i przyspieszyć gojenie ran.

Pierzga na odporność: jak działa?

Działanie pierzgi pszczelej na odporność zbadano z wielu stron. Jedno z badań wykazało, że może ona powstrzymywać reakcje alergiczne u myszy, z którymi łączy człowieka w 99 procentach wspólne DNA. Z kolei jeszcze inne dowody naukowe wskazują, że pierzga wykazuje właściwości przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i przeciwwirusowe.

Co więcej, pierzga pszczela jest silnym przeciwutleniaczem. o właściwościach podobnych do tych, jakie ma sfermentowana żywność. Antyoksydanty pomagają neutralizować wolne rodniki i wzmacniają ochronę przed niekorzystnym działaniem na organizm zanieczyszczonego powietrza i dymu papierosowego.

Badania wykazały również, że pierzga pszczela może być wykorzystywana jako suplement. Podawano ją m. in. królikom, które dzięki niemu dłużej żyły i dłużej zachowały zdolności rozrodcze. Urodziły zdrowsze i silniejsze dzieci w porównaniu z królikami, które pierzgi nie przyjmowały.

Wykazano również przeciwzapalne właściwości pierzgi pszczelej. Jedno z badań przeprowadzono na szczurach z opuchniętymi łapami. Po suplementacji pierzgą opuchlizna zniknęła.

Wspomniane badania przeprowadzono na zwierzętach, konieczne jest wykonanie kolejnych już wśród ludzi, jednak za względu na swój skład pierzga pszczela jest cennym elementem diety, nawet jeśli u danej osoby nie wesprze skutecznie odporności.

Pierzga: inne zastosowania

Pierzga pszczela zażywana jest nie tylko na odporność. Sprawdza się jako środek stosowany na dolegliwości związane z funkcjonowaniem wątroby, żołądka, jelit, woreczka żółciowego. Zaleca się jej przyjmowanie również przy braku apetytu, ciągłym uczuciu zmęczenia, a nawet nadciśnieniu. Oczywiście w każdym z powyższych przypadków chęć przyjęcia pierzgi należy najpierw skonsultować z lekarzem.

Pierzga: jak ją dawkować?

Dorośli powinni przyjmować 20-40 g pierzgi pszczelej dziennie, a dzieci – 15 g. Pierzgę można przyjmować w postaci suplementów – kapsułek lub proszku bądź w naturalnej formie i używać jej jako dodatku do jogurtów, owsianki czy smoothie. Pierzga pszczela jest dostępna w wybranych sklepach ekologicznych, w Internecie. 100 g pierzgi kosztuje około 30 zł.

Pierzga pszczela: przeciwwskazania

Pierzgi nie powinny stosować osoby uczulone na produkty pszczele. Poza tym jest ona bezpieczna dla wszystkich.