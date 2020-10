Najbardziej niedoceniane i najbardziej przeceniane sposoby na odporność

Dbanie o odporność, jak zaznacza dietetyczka Anna Reguła, tak naprawdę powinno trwać cały rok. Możesz zacząć już dziś, najważniejsze jednak, by odpowiednio do tego wyzwania podejść.

Dbanie o odporność: które produkty przeceniamy? Których nie doceniamy?

Jesienią i zimą zaczynamy na potęgę spożywać witaminę C. Jednak jej pozytywne działanie na układ odpornościowy nie zostało udowodnione naukowo. Zamiast tego – i to już od września i aż do kwietnia – warto suplementować witaminę D. Niekoniecznie Dietetycznie dodaje również, że sezonowo dobrze jest przyjmować probiotyki, jednak nie do końca wiadomo, który szczep będzie najskuteczniejszy w dbaniu o odporność.

Często sięgamy także po szybkie rozwiązania – np. czosnek, który, jak zaznacza Anna Reguła, w przypadku przeziębienia ma znikomy korzystny efekt. Podobnie z szybkim sięganiem po wodę z miodem i cytryną czy rosół, a także różnego rodzaju suplementy wzmacniające odporność. Czasowo mogą zadziałać, ale ważne jest, by pamiętać o dbaniu o swój układ odpornościowy każdego dnia. Długofalowo okaże się to znacznie skuteczniejsze. Jak pisze Niekoniecznie Dietetycznie:

Kanapę zamień na czynny wypoczynek - ćwiczenia na macie, porządki, mycie okien czy balkonu, a także spacery. Podobnie oglądanie seriali po nocy - wysypianie się również znacząco wpływa na odporność. Dbaj także o odpowiednią higienę, a także zarządzanie stresem.

Ekspertka dodaje także, aby jesienią i zimą raczej nie skłaniać się ku głodówkom i detoksom. Ważna jest pełnowartościowa dieta, bez niedoborów. Jeśli chodzi o odporność – lepiej unikać deficytu kalorycznego.