Zdrowe i czekoladowe ciasto Anny Lewandowskiej: przepis

Ciasto czekoladowe może nie zawierać ani cukru białego, ani... czekolady (zamiast niej jest kakao), a jednocześnie słodko smakować. Przekonuje o tym Anna Lewandowska, podając przepis na tego rodzaju wypiek. Wypróbujcie sami!

Zdrowe ciasto czekoladowe: składniki

2 szklanki mieszanki mąki bezglutenowej

1,5 szklanki cukru brzozowego lub erytrolu

5 łyżek kakao

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia lub sody

100 ml gorącej wody

2 jajka

1 łyżeczka soli

0,5 szklanki oleju roślinnego

1,5 łyżeczki ekstraktu waniliowego

Polewa do ciasta czekoladowego: składniki

0,5 szklanki masła ghee

50 g kakao

0,5 łyżeczki ekstraktu waniliowego

1,5 szklanki cukru brzozowego

60 ml napoju ryżowego

Polewa do ciasta czekoladowego: sposób przygotowania

W średniej misce ubij masło i wanilię na gładką, kremową konsystencję. Dodaj kakao i ubijaj dalej aż do momentu, gdy składniki się połączą. Stopniowo dodawaj cukier (po jednej filiżance na raz), mleko roślinne i cały czas ubijaj. Jeśli polewa nie uzyska żądanej konsystencji, możesz dodać jeszcze więcej mleka.

Zdrowe ciasto czekoladowe: sposób przygotowania

Rozgrzej piekarnik do 180℃. Następnie posmaruj masłem dwie 20-centymetrowe tortownice i na jakiś czas odłóż je na bok. Kolejny krok to wymieszanie w misce cukru, mąki, kakao, proszku do pieczenia, sody i soli. Mieszaj do momentu aż wszystkie składniki dobrze się połączą. Następnie dodaj jajka, mleko, olej i wanilię i ubij całość mikserem ustawionym na średnie obroty. Dodaj gorącą wodę i wszystko dokładnie wymieszaj.

Wlej ciasto do formy i piecz przez około 40 minut na środkowym poziomie w piekarniku. Następnie wyjmij ciasto i pozostaw je do ostygnięcia. Na koniec polej ciasto polewą.

