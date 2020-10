Chcesz suplementować magnez? Oto, jak wybrać właściwy produkt

Emilia Cesarek jest dietetykiem klinicznym. Na Instagramie prowadzi profil Keepfitinstyle_Dietetyk, na którym udziela porad związanych z odżywianiem i suplementacją. Tym razem napisała o jednym z najczęściej suplementowanych pierwiastków – magnezie. Jak wybrać odpowiedni produkt?

Suplementacja magnezu: jaki produkt wybrać?

Dietetyczka podzieliła dostępne na rynku preparaty według ich przyswajalności, funkcjonalności. Jak doradza Emilia Cesarek, śmiało możesz wybierać spomiędzy produktów zawierających następujące formy magnezu:

1. Chelat (glicynian magnezu) – jest bardzo popularny i niedrogi i na dodatek przyswajalny w około 30 procentach.

2. Tlenek magnezu i siarczan magnezu – są przyswajalne jedynie w 5 procentach. Siarczan używany jest podczas kąpieli, mimo że badania nie wskazują jednoznacznie, jak jest wchłaniany przez skórę. Siarczan stosuje się także w celu udrożnienia układu oddechowego.

3. Treonian magnezu – jest rzadko używany, bo drogi, jednak wyróżnia go duża biodostępność i to, że nie podrażnia on układu pokarmowego. Co więcej, jak zaznacza Emilia Cesarek, może przekraczać barierę krew-mózg, przez co zwiększa stężenie magnezu w mózgu. Stanowi również wsparcie w chorobach układu nerwowego i może być stosowany przez osoby z problemami snu, zestresowane.

4. Cytrynian magnezu i jabłczan magnezu – mają średnią przyswajalność, w granicach 25-40 procent. Jednak dzięki połączeniu z kwasami i dobrej rozpuszczalności to formy polecane do suplementacji. Zarówno cytrynian, jak i jabłczan pozytywnie wpływają na perystaltykę jelit, co sprawia, że znajdują zastosowanie przy walce z zaparciami i przy niedoczynności tarczycy.

5. Chlorek magnezu – wyróżnia go duża, bo nawet 60-procentowa przyswajalność. Jednak nasila refluks, więc nie jest polecany przy problemach żołądkowych i jelitowych. Może być jednak stosowany przy niedoborze kwasu solnego.

6. Taurynian magnezu – polecany osobom z problemami ze snem, metabolizmem glukozy i przy problemach z funkcjonowaniem układu nerwowego. Jego przyswajalność jest jednak słaba, ponieważ wynosi około 15 procent.

Które suplementy magnezu sprawdzą się najlepiej?

Jak zaznacza Emilia Cesarek, najlepszym rozwiązaniem będą:

Formy, dzięki którym magnez jest łatwo przyswajalny, a suplementy z nimi w składzie nie są drogie. Do form tych należą: cytrynian, glicynian, jabłczan.

Treonina sprawdzi się u osób, które chcą się skupić na układzie nerwowym.

Taurynian wesprze działanie układu krwionośnego.

Można również wybrać suplement łączący różne formy magnezu.

instagramCzytaj też:

O jakiej porze brać magnez, aby zadziałał skutecznie?