Nie można pić podczas jedzenia? To tylko jeden z wielu mitów żywieniowych

Anna Reguła jest dietetykiem. Od dawna walczy na Instagramie z mitami dotyczącymi żywienia. Swój najnowszy wpis poświęciła najpopularniejszym z nich i wyjaśniła, dlaczego nie są prawdziwe.

Nie można pić podczas jedzenia

Mit. Picie podczas posiłku nie jest szkodliwe, ponieważ trawienie zachodzi w środowisku wodnym. Co więcej, spożywanie napojów w trakcie jedzenia nie rozrzedza soków trawiennych, jak często się powtarza.

Suplementy są zdrowsze od leków

Kolejny mit. Producent leku, aby lek mógł się ukazać w sprzedaży, musi dowieść jego skuteczności i wysokiej jakości. Medykament poddawany jest szczegółowym badaniom, każda partia przechodzi kontrolę jakości. Inaczej z suplementami: nie muszą być badane przed wprowadzeniem do sprzedaży.

Witamina C nie ma wpływu na czas trwania infekcji

Mit. Witamina C skraca ten czas o około 8 procent u dorosłych i 14 procent u dzieci. Anna Reguła podaje w swoim poście link do badań, w których to udowodniono. Możecie go znaleźć na końcu artykułu.

Zielona herbata pomaga szybko schudnąć

Mit. Zielona herbata przyczynia się do utraty masy ciała w niewielki sposób, statystycznie nieistotny.

Olej z pestek winogron nadaje się do smażenia

Mit. Olej z pestek winogron zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe, bardzo podatne na utlenianie. Olej do smażenia powinien natomiast zawierać bardzo małą ilość tego rodzaju tłuszczów.

Aktywność fizyczna obniża odporność

Mit, jeśli mowa o aktywności umiarkowanej – ta wzmacnia odporność organizmu. Jednak zbyt intensywne ćwiczenia ją obniżają.

Margaryna nie jest zdrowsza niż masło

Mit, w przypadku margaryn miękkich. Te zawierają 0,13-1,11 procent kwasów tłuszczowych trans, znacznie mniej niż masło. Nie ma w nich również takiej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych jak w maśle.

