Chryzantemy kojarzone są z długowiecznością. Nic dziwnego – mają wiele właściwości zdrowotnych

Chryzantemy nazywane są „kwiatami krótkiego dnia”, ponieważ gdy jest ciemno, mają mało światła – zamiast rosnąć – kwitną. Chryzantemy uprawiano w Chinach już w V w. p. n. e. i tak bardzo ceniono ich właściwości, że zabroniono wywozu zarówno samych kwiatów, jak i ich nasion z terenu kraju. Mimo to musieli pojawić się jacyś rebelianci, ponieważ chryzantemy rozpoczęły swoją wędrówkę po świecie, choć do Europy sprowadzili je dopiero w wieku XVIII Holendrzy. To szwedzkiemu botanikowi – Karolowi Linneuszowi chryzantemy zawdzięczają swoją nazwę – określił je jako Chrysanthemum, czyli „żółty kwiat”, choć barw może on przybierać wiele – od bardzo żółtego do jaskrawoczerwonego, z kilkoma odmianami w kolorach fioletowym i zielonym. W Polsce chryzantemy kojarzą się ze świętem 1 listopada, z zadumą, żałobą. Tymczasem to roślina, którą można nie tylko stawiać na grobie, ale... przygotować sobie z niej herbatę. Warto jednak zaznaczyć, że pozytywne efekty wymienione poniżej przyniesie jedynie systematyczne spożywanie herbaty z chryzantem, a nie sięganie po nią jedynie od czasu do czasu.

Chryzantemy: właściwości lecznicze

Stanowi bogate źródło witamin i składników mineralnych

Kwiaty chryzantem, z których przygotowuje się herbatę, zawierają witaminę A, witaminę C oraz witaminy z grupy B. Są również pełne składników mineralnych: magnezu, cynku, selenu i potasu.

Pomaga łagodzić stany zapalne i wspomaga leczenie osteoporozy

Naukowcy, wziąwszy pod uwagę zalety chryzantem opisywane przez tradycyjną medycynę chińską, postanowili dokładnie przyjrzeć się ich właściwościom. Jedno z badań wykazało, że kwiaty te mogą łagodzić stany zapalne, inne z kolei wskazało na skuteczność chryzantem w leczeniu osteoporozy. Amerykańska dietetyczka Renee Rosen z Institute for Integrative Nutrition w swoich badaniach dokładnie przyjrzała się właściwościom chryzantem. Jak zaznacza, nie można oczekiwać, że weźmie się chryzantemę, raz wypije herbatkę i spodziewać się zaniku osteoporozy czy uspokojenia stanu zapalnego. Dodaje jednak, że przy długotrwałym stosowaniu chryzantemy wykazują takie działanie.

Wzmacnia odporność

Przyjmowana regularnie herbata z chryzantem może też wzmocnić odporność. Zawiera wapń, potas i magnez stymulujące działania naprawcze układu odpornościowego. Z kolei witamina A pomaga chronić organizm przed infekcjami.

Warto dodać, że tradycyjna medycyna chińska klasyfikuje produkty nie biorąc pod uwagę ich składników chemicznych, a na podstawie właściwości energetycznych. Chryzantemy są według tego podziału zaliczane do roślin odpowiedzialnych za „zimną energię”, która jest powiązana z kanałami energetycznymi prowadzącymi do płuc, wątroby, śledziony i nerek. I to na nie ma działać dobroczynnie. Choć hipotezy te znane są od wieków, nie potwierdziły ich (jeszcze) badania naukowe.

Wspomaga wzrok

Witamina A zawiera beta-karoten, który chroni przed rozwojem zwyrodnienia plamki żółtej i neuropatią siatkówki, co jest szczególnie ważne dla osób w podeszłym wieku.

Przyspiesza metabolizm

Stosowanie herbaty z chryzantem zaleca się także osobom na diecie. Dzięki zawartości ryboflawinyryboflawiny, choliny, niacyny i kwasu foliowego produkt pozwala regulować właściwe działanie metabolizmu.

Działa kojąco na skórę

Chryzantemy zawierają witaminę A, która nie bez przyczyny dodawana jest do maści kojących podrażnienia i zaczerwienienia pojawiające się na skórze. Witamina A jest przeciwutleniaczem, czyli substancją neutralizującą wolne rodniki, które z kolei powodują m. in. starzenie się skóry.

Herbatka z chryzantem: na co pomaga?

Herbata z chryzantem od dawna stosowana jest na przeziębienie we wczesnym jego stadium oraz jako środek na obniżenie gorączki. Właściwości ochładzające herbaty z chryzantem zostały udowodnione naukowo. Warto więc spróbować!

Herbata z chryzantem: przepis

Przepis na herbatę z chryzantem jest bardzo łatwy. Wystarczy, że zaparzysz około 6-7 wysuszonych (możesz je wysuszyć samodzielnie lub kupić gotową mieszankę w sklepie ziołowym) kwiatów gorącą wodą i odczekasz około 5 minut. Z jednej porcji kwiatów możesz przygotować nawet 2-3 herbaty. Pamiętaj, by do wykonania naparów użyć wyłącznie kwiatów, które nie były pryskane pestycydami lub innymi chemikaliami.

Chryzantemy: przeciwwskazania

Zdecydowanie musisz zrezygnować z picia herbaty z chryzantem, jeśli wystąpiła u ciebie reakcja skórna – wysypka, a także podrażnienie dróg oddechowych. Co więcej, kwiaty chryzantemy wchodzą w reakcje z wieloma lekami na receptę, choć nigdy nie powodują silnych skutków ubocznych. Jeśli więc na stałe przyjmujesz jakiekolwiek farmaceutyki, zapytaj lekarza, czy możesz bezpiecznie pić herbatę z chryzantem. Także kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować chęć wypicia naparu z chryzantem z ginekologiem.

Należy też podkreślić, że olejek chryzantemowy jest bardzo mocny i należy go stosować ostrożnie. Jego główny składnik – pyrethrin jest stosowany w wielu pestycydach. Długotrwała ekspozycja na działanie pyrethrinu może powodować podrażnienia skóry, oczu, nosa, a także ust.

