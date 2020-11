Dieta na koronawirusa: co jeść, by wzmocnić odporność?

Dieta na koronawirusa może stanowić jeden z czynników minimalizujących ryzyko zachorowania na COVID-19. Oczywiście żaden ze sposobów nie daje gwarancji, że choroby spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 się uniknie, jednak warto robić wszystko, by temu zapobiegać. A zdrowe odżywianie może być jednym ze sposobów. Podobnie jak przestrzeganie zasady DDM, czyli dystans-dezynfekcja-maseczka. Oto, co warto jeść, by wzmocnić swoją odporność.

Dieta na koronawirusa: produkty wskazane

1. Drób

Nie bez przyczyny, gdy jesteśmy chorzy, sięgamy po rosół. Mięso drobiowe zawiera witaminę B6, a ta odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia nowych i zdrowych czerwonych krwinek. Ponadto, bulion ugotowany na mięsie drobiowym zawiera żelatynę i chondroitynę, wspomagające odporność.

2. Kurkuma

Przyprawa, której smak się uwielbia lub którego się nienawidzi. Jeśli należysz do tej pierwszej grupy, to dobrze dla twojego zdrowia. Kurkuma od lat znana jest jako skuteczny środek przeciwzapalny, a zawarta w niej kurkumina to potencjalnie skuteczny wzmacniacz odporności i produkt antywirusowy.

3. Orzechy

Orzechy są bogate w witaminę E, a ta jest silnym przeciwutleniaczem, ważnym dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Co więcej, to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, a orzechy, np. migdały te zdrowe tłuszcze zawierają. Dorosły człowiek powinien przyjmować dzienną dawkę 15 g witaminy E – wystarczy zjeść pół miseczki migdałów, by to zapotrzebowanie pokryć w 100 procentach.

4. Jogurty

Te, które mają na etykiecie napisane: „żywe kultury bakterii”, ponieważ mogą one stymulować działanie układu odpornościowego. Tego rodzaju produktem jest np. jogurt grecki. Warto unikać produktów aromatyzowanych, zawierających cukier. Lepiej dodać do jogurtu owoce niż zaopatrywać się w szkodliwy dla zdrowia produkt.

Niektóre jogurty zawierają też witaminę D, która wzmacnia naturalną barierę ochronną organizmu przed chorobami. Obecnie trwają badania nad jej skutecznością właśnie w przypadku minimalizowania ryzyka zachorowania na COVID-19.

5. Cytrusy

Cytrusy są bogate w witaminę C, cenne źródło przeciwutleniaczy. Choć w 2007 roku udowodniono, że to mit, iż witamina C pomaga skracać walkę z przeziębieniem, gdy już ono wystąpi, wykazuje ona niewielkie działanie zapobiegające rozwojowi infekcji, pod warunkiem, że jest przyjmowana regularnie. Szczególnie efektywnie sprawdza się u osób regularnie trenujących.

6. Brokuły

To jedno z najzdrowszych warzyw, jakie możesz położyć na talerzu. Zawiera witaminę A, witaminę C, witaminę E oraz błonnik i wiele przeciwutleniaczy. Niestety, gotowanie sprawia, że brokuły tracą wiele ze swoich właściwości, lepiej więc przygotowywać je na parze niż tradycyjnie.

7. Czosnek

Czosnek stosowany jest na odporność na niemal całym świecie. Najprawdopodobniej ze jego moce w tym kontekście odpowiadają zawarte w nim związki zawierające siarkę, takie jak np. allicyna.

8. Imbir

Imbir to kolejny składnik wspierający odporność. Pozwala zmniejszać stany zapalne, łagodzić ból gardła, Ma także właściwości ogrzewające, za co odpowiada zawarty w nim gingerol.

Dieta na koronawirusa: czego nie jeść?

Polska Akademia Nauk już na początku pandemii opublikowała wskazówki opracowane przez immunologów, mające pomóc w walce z koronawirusem. Część z nich dotyczyła właśnie nawyków żywieniowych i produktów niewskazanych. Eksperci zaznaczyli, że zalecają dietę roślinną, za to niewskazane jest spożywanie surowego mięsa i surowego mleka. Odporność obniża również nadmierne i długotrwałe picie alkoholu i palenie papierosów, zażywanie narkotyków. Specjaliści podkreślili również, że w skutecznym dbaniu o ochronę przed COVID-19 niezbędna jest aktywność fizyczna oraz odpowiednia ilość snu – co najmniej 7 godzin na dobę.

Naukowcy podkreślają, że w budowaniu odporności przeciwzakaźnej nie ma żadnego znaczenia spożywanie naturalnych wyciągów roślinnych i zwierzęcych czy różnego rodzaju preparatów homeopatycznych.

