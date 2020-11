Obawiasz się zimnych i grożących infekcją dni? Zrób sobie... przeciwzapalną kawę latte. Przepis Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska w jednym ze swoich ostatnich postów na Instagramie dodała przepis na napój iście jesienno-zimowy – złote latte przeciwzapalne. Zawiera ono mleko roślinne, cynamon i kurkumę, podobnie jak jego bardziej tradycyjny odpowiednik – złote mleko. Oprócz nich jednak w składzie pojawia się pewna niespodzianka – kawa espresso. Dlatego złote latte może stanowić zdrowszy odpowiednik porannej kawy dla wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie zacząć dnia bez odpowiedniej dawki kofeiny.

Przeciwzapalne złote latte: składniki

400 ml wybranego mleka roślinnego

1 łyżeczka kurkumy

1/2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka oleju kokosowego

1 łyżeczka cukru kokosowego

nasiona wanilii

kawa espresso

Przeciwzapalne złote latte: sposób przygotowania

Ugotuj mleko na wolnym ogniu. Już w czasie gotowania dodawaj do niego cynamon, wanilię, cukier kokosowy i olej kokosowy. Po zagotowaniu przelej mleko do blendera. Następnie dodaj kurkumę i przygotowane wcześniej espresso. Blenduj i przelej do szklanki. I gotowe!

Dlaczego warto pić przeciwzapalne złote latte?

Przeciwzapalne złote latte zawiera kurkumę, która z kolei ma w swoim składzie kurkuminę. Kurkumina, jak wykazały badania, wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Z kolei cynamon znany jest ze swojego działania przeciwwirusowego – nazywany jest naturalnym antybiotykiem. Szczególnie skutecznie działa olejek cynamonowy, który może chronić przed wirusami wywołującymi przeziębienie i anginę.

