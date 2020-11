Kruche ciasto, czekoladowy krem, maliny i śliwki – przepis na pyszne i piękne ciasto!

Niekoniecznie Dietetycznie to profil na Instagramie prowadzony przez Annę Regułę. Tym razem dodała ona post z przepisem na ciasto, które powinno zasmakować każdemu. Jak zaznacza dietetyczka, to najłatwiejsza receptura na kruche ciasto z delikatnym, lekkim kremem czekoladowym z ricotty, który świetnie łączy się z konfiturami śliwkowymi i malinami. Na wierzch można dodać chrupiące prażone migdały. Jak zachwala Niekoniecznie Dietetycznie:

To połączenie smaku jest takie doskonałe, że musicie zrobić to ciasto i sami się przekonać.

A więc do dzieła!

Kruche ciasto z owocami: składniki

150 g mąki pszennej

1 jajko

60 g masła

30 g erytrolu

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

pół łyżeczki soli

Składniki na górną warstwę

250 g ricotty

50 g gorzkiej czekolady

40 g erytrolu

1 łyżeczka cynamonu

szczypta soli

Dodatkowo

4-5 śliwek

2 łyżeczki cynamonu

2 łyżki erytrolu

2 łyżki soku z cytryny

maliny i prażone migdały

Kruche ciasto z owocami: sposób przygotowania

Do miski lub miksera wsyp mąkę, a następnie dodaj do niej pokrojone zimne masło, wanilię, jajko, sól i erytrol. Wszystkie składniki zagnieć ręcznie lub mikserem aż do uzyskania jednolitego ciasta. Następnie przygotuj małą formę (Anna Reguła korzystała z tej o wymiarach 25x18 cm) i wyłóż ją papierem do pieczenia. Ciasto wyklej na dnie formy i włóż do lodówki na około godzinę lub do zamrażarki na 15 minut. W przypadku braku czasu mrożenie można zupełnie pominąć. Następnie ponakłuwaj ciasto widelcem i piecz je w temperaturze 180℃, w opcji grzania góra-dół przez około 15 minut do chwili, gdy będzie zarumienione.

Śliwki pokrój na ćwiartki i umieść je w rondelku. Następnie dodaj cynamon i erytrol i smaż na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu – do momentu uzyskania gładkiej konfitury. Na koniec dodaj sok z cytryny, zamieszaj i przestudź. Można też podsmażyć śliwki tylko chwilę zanim całkowicie się rozpadną, ale będą miękkie i w takiej formie też się sprawdzą.

W międzyczasie przygotuj krem – rozpuść gorzką czekoladę w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce. Następnie do gorącej czekolady dodaj 2 łyżki ricotty i wymieszaj, co zapobiegnie zważeniu się czekolady.

Kolejny krok to przełożenie do miski lub blendera wszystkich składników i zmiksowanie ich na krem razem z ricottą wymieszaną z czekoladą. Gotowy krem trzeba przełożyć na wystudzony spód i przełożyć warstwami, a następnie schłodzić.

