Jak dobrze znasz nawyki żywieniowe serialowych bohaterów? Quiz

Joey Tribbiani, Liz Lemon, Eleven, Villanelle to tylko niektóre i niektórzy z bohaterek i bohaterów seriali, dla których jedzenie stanowiło ważny element życia. Jeśli uważasz się za serialowego znawcę, sprawdź swoich sił w quizie dotyczącym pojawiających się w nich wątków zdrowotnych, a konkretnie – dietetycznych i jedzeniowych.

Serialowi bohaterowie, którzy uwielbiają jeść: quiz

Co uwielbiał spożywać Joey – największy miłośnik jedzenia spośród wszystkich „Przyjaciół”, a czego szczerze nienawidził? Tu odpowiedź jest prosta – zdrowej żywności. Podobnie jak Liz Lemon, która swoimi ulubionymi przekąskami zajadała smutki, a każdy, kto oglądał serial z Tiną Fey w roli głównej wie, że tych smutków było niemało. Swoje nienaruszalne zasady dotyczące jedzenia miał również Sheldon Cooper z „Teorii wielkiego podrywu”, który konkretne dania przydzielał konkretnym dniom tygodnia. Zajadać się pysznościami (ale tym razem raczej zdrowymi) lubią także mordercy, jak Joe Goldberg z serialu „Ty” oraz bohaterki (już nie mordercze) nieśmiertelnych „Gilmore Girls”.

Gotowi do zmierzenia się z serialowym wyzwaniem? To do dzieła!

QUIZ:

Serialowi bohaterowie, którzy uwielbiają jeść. QuizCzytaj też:

Zdrowe żywienie jest prostsze niż myślisz. Jakich zasad przestrzegać?