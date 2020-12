Przepis na gazpacho – kluczem do sukcesu jest wybór dojrzałych pomidorów

Gazpacho – co to jest? Choć nazwa tej zupy może brzmieć egzotycznie, do jej przygotowania nie trzeba używać żadnych niezwykłych, niedostępnych w Polsce składników. Gazpacho można jeść zarówno jako przystawkę do dania głównego, jak i jedyne danie obiadowe.

Gazpacho: co to jest i jaką historię ma ta potrawa?

Gazpacho to prawdopodobnie zmodyfikowana wersja rzymskiej potrawy – rodzaju kleiku uzyskanego z chleba i oliwy. Przypuszcza się, że nazwa „gazpacho” pochodzi od łacińskiego słowa caspa, oznaczającego fragmenty, małe kawałki, a z posiekanych „fragmentów” warzyw właśnie się gazpacho składa.

Potrawa wywodzi się z Andaluzji, bo właśnie w tym regionie kraju robotnicy pracujący w winnicach, na plantacjach oliwek, w gajach cytrusowych czy na polach pszenicy otrzymywali racje chleba i oliwy jako posiłek. Moczony w oliwie chleb stanowił najbardziej surową postać zupy, do której z czasem do smaku dodano sól i czosnek, a potem dostępne w Andaluzji świeże warzywa, m. in. pomidory, paprykę, latem ogórki. Co ważne, wszystkie składniki należało zmiażdżyć w moździerzu. Gazpacho było pożywne, zaspokajało apetyt i pozwalało na długie godziny pracy na plantacjach. Geneza tego znanego na całym świecie dania może być zaskakująca – nie stanowiło ono pożywienia dla hiszpańskich władców, a surowy posiłek serwowany najbiedniejszym pracownikom. Gazpacho zrobiło więc oszałamiającą karierę, jak na jego skromne początki – trafiło do menu najbardziej wykwintnych restauracji na samym świecie.

Klasyczna wersja gazpacho nie zawiera wielu składników, wśród nich znajdują się przede wszystkim świeże warzywa. Dodawanie więc do potrawy chili, ketchupu, a nawet małż czy homarów, jak to praktykują niektórzy szefowie kuchni, to dozwolone, ale jednak innowacje. Andaluzyjskie gospodyni nigdy nie dodałyby do gazpacho posiekanej bazylii, ale jeśli ktoś ma na to ochotę – dlaczego nie?

Gazpacho jest potrawą łatwą w przygotowaniu, a jednocześnie pełną zdrowych składników (w końcu większość z nich stanowią warzywa), które łatwo kupić w polskich sklepach. Warto przygotowywać gazpacho o każdej porze roku – latem dla ochłody, jesienią i zimą – by uzupełnić swoją dzienną dawkę warzyw w jadłospisie. Jak więc przygotować gazpacho?

Przepis na klasyczne gazpacho

Składniki:

1 kg dojrzałych pomidorów

2 kromki białego chleba

1 szklanka wody

1 średniej wielkości ogórek

1 zielona papryka

1 czerwona papryka

1 mała cebula

3 ząbki czosnku

3 łyżki białego octu winnego

5 łyżek oliwy z oliwek

sól



Sposób przygotowania:

Przepis na gazpacho warto zacząć realizować od przygotowania pomidorów – sparzenia ich i obrania ze skórki. Potem należy pokroić te warzywa na ćwiartki, usunąć z nich gniazda nasienne i dokładnie posiekać. Kolejny krok w przygotowywaniu gazpacho to pokrojenie ogórka, papryki i cebuli – również na drobną kostkę, po wcześniejszym usunięciu z papryki gniazd nasiennych. Następnie wszystkie składniki należy umieścić w blenderze.

Kolejny krok to namoczenie chleba w wodzie i dodanie go do składników, które będą blendowane, razem z oliwą z oliwek, octem winnym oraz drobno posiekanymi ząbkami czosnku. Składniki trzeba blendować do momentu uzyskania gładkiej konsystencji zupy. Danie można doprawić do smaku solą, pieprzem bądź innymi wybranymi składnikami. Po wykonaniu przepisu na gazpacho należy je wstawić na około 2 godziny do lodówki.

Jakie dodatki lubi gazpacho?

Zupę możesz poprószyć resztkami warzyw, które zostały z jej przygotowywania i delikatnie pokropić ją oliwą z oliwek. Gazpacho świetnie smakuje z winem, najlepiej białym wytrawnym.

