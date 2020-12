Czy potrafisz wymienić nazwy wszystkich dwunastu potraw wigilijnych? Quiz

Niemal każdy z krajów chrześcijańskich ma swoje ulubione świąteczne potrawy. Ba! Nawet Japończycy, którzy w większości chrześcijanami nie są, świętują Boże Narodzenie, ponieważ nie stanowi dla nich problemu zapożyczanie niektórych zwyczajów z innych kultur. Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni udają się więc tłumnie 25 grudnia... na kurczaka do KFC. W krajach, w których dominuje wiara w boskość Chrystusa dania świąteczne są jednak nieco bardziej tradycyjne.

Świąteczne potrawy: co kraj, to obyczaj

Kutia, choć jej nazwa pochodzi od greckiego słowa kokkos, czyli ziarno, pestka, jest popularna we wschodniej Europie: w Rosji, na Litwie i na Ukrainie. Z kolei pokusa Janssona to jedno z ulubionych dań Szwedów – rodzaj zapiekanki z ziemniaków, cebuli, szprotek, z dodatkiem białego pieprzu i śmietany. We wszystkich krajach skandynawskich chętnie pije się grzane wino ze skórką pomarańczową, cynamonem i kardamonem, czyli glögg. W Wenezueli natomiast spożywa się hallaca, czyli gotowane mięso drobiowe, wieprzowe lub wołowe, do którego dodaje się ser, kapary, rodzynki, oliwę, a następnie zawija się je w ciasto kukurydziane, a potem – w liście bananowca.

Wróćmy jednak do Polski – na wigilijnym stole musi się u nas znaleźć 12 potraw. Sprawdź, czy umiesz nazwać je wszystkie i weź udział w poniższym quizie!

QUIZ:

Czy znasz wszystkie potrawy wigilijne? Jest ich aż 12! Quiz