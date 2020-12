Śledzie po kaszubsku według Magdy Gessler. Przepis na wigilijne danie

Śledzie po kaszubsku to jedna z ulubionych świątecznych przystawek Polaków. Być może nie tylko ze względu na jej smak, ale i łatwość przyrządzenia. Śledź po kaszubsku to ryba przygotowywana w pomidorach, jednak w przeciwieństwie np. do śledzia w oleju i z cebulą ma on bardziej słodkawy smak.

Poniżej prezentujemy przepis na śledzia po kaszubsku autorstwa ulubienicy wielu Polaków – Magdy Gessler.

Przepis na śledzie po kaszubsku według Magdy Gessler

Składniki:

500 g filetów śledziowych z matiasa (matias to określenie dotyczące wieku śledzia – bardzo młodego okazu ryby, a nie jej gatunku)

4 łyżki koncentratu pomidorowego

300 g cebuli

4 łyżki octu

1/4 szklanki oleju

2 łyżki cukru

pół łyżeczki całej gorczycy

3 ziarenka ziela angielskiego

3 liście laurowe

Sposób przygotowania:

Najpierw opłucz filety, a następnie mocz je w wodzie przez około 2-3 godziny, a w tym czasie wymień ją około 3-4 razy. Ten czas potrzebny do płukania filetów zależy od tego, jak bardzo są one słone – im bardziej, tym dłuższego płukania potrzebują.

Osobnym zadaniem jest przygotowanie na rozgrzanym oleju zeszklonej cebuli pokrojonej w kostkę lub w paski. W następnej kolejności dodaj cukier i smaż jeszcze przez chwilę. Dodaj również ocet, liście laurowe, ziele angielskie, koncentrat pomidorowy i duś całość przez kilka minut. Następnie zdejmij wszystko z ognia i dodaj gorczycę.

Dopraw śledzie do smaku pieprzem i i osusz. Wymoczone już filety odsącz, a następnie osusz papierowym ręcznikiem. Pokrój rybę na małe kawałki i połącz z pozostałymi składnikami.

Śledzie po kaszubsku możesz przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętym słoiku nawet przez około 2-3 tygodnie.

