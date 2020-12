Kiszonki to nie tylko kapusta czy ogórki. Wypróbuj ten przepis na kiszone buraki

Kiszone buraki oferują co najmniej tyle dobrodziejstw, co ich świeże odpowiedniki, a jednocześnie mają dłuższy termin przydatności. Jakie są wady i zalety ich spożywania?

Właściwości zdrowotne kiszonych buraków

1. Zawartość składników odżywczych

W 100 g kiszonych buraków znajduje się 65 kcal, mniej niż 1 gram tłuszczów, błonnika i białka, za to 16 g węglowodanów i 11 g cukru. Tego rodzaju kiszonki zawierają niemało miedzi (13 procent pokrycia dziennego zapotrzebowania w 100 g), manganu (10 procent pokrycia dziennego zapotrzebowania), kwasu foliowego (7 procent pokrycia dziennego zapotrzebowania), ryboflawiny i magnezu, w dawce pokrywającej 4 procent dziennego zapotrzebowania. Wymienione składniki pomagają organizmowi zyskać niezbędną energię, wzmocnić układ odpornościowy i kości.

2. Zawartość przeciwutleniaczy

Kiszone buraki stanowią również bogate źródło przeciwutleniaczy polifenolowych i flawonoidowych, zwalczających wolne rodniki. Burak należy nawet do 1 z 10 roślin o najwyższej aktywności przeciwutleniającej. Jest szczególnie bogaty w betalainy i betaniny – polifenole odpowiedzialne za głęboki czerwony kolor warzywa. Jednak proces kiszenia zmniejsza te właściwości przeciwutleniające o około 20-25 procent. W burakach niemało jest również saponin i azotanów. Te ostatnie pomagają obniżyć ciśnienie krwi, saponiny z kolei wspierają zdrowie serca.

3. Zawartość probiotyków

W trakcie procesu fermentacji z dodatkiem niepasteryzowanego octu dochodzi również do wytworzenia w burakach probiotyków, czyli pożytecznych bakterii, poprawiających odporność i wspierających działanie układu pokarmowego oraz zdrowie serca. Probiotyki mogą również chronić przed szkodliwymi bakteriami, minimalizować częstotliwość występowania wzdęć, gazów, zaparć. Co więcej, łagodzą one także objawy zaburzeń jelitowych, takich jak nieswoiste zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna.

Czytaj też:

Rozgrzewający i idealny na przeziębienia. Jak zrobić sok z kiszonych buraków z cynamonem?

4. Działanie zmniejszające poziom cukru we krwi

Kiszone buraki są zazwyczaj przygotowywane z octem, a to – według badań – może sprawić, że obniży się poziom cukru we krwi i insuliny po posiłku. Także przeciwutleniacze i azotany zawarte w burakach mają mieć wpływ na zawartość cukru we krwi, jednak potrzebne są kolejne badania, mogące tę hipotezę potwierdzić.

Skutki uboczne jedzenia kiszonych buraków

Kiszone buraki u większości osób nie powinny wywoływać żadnych skutków ubocznych. Oczywiście jeśli przygotuje się je z wykorzystaniem soli i cukru, to te składniki mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie, podobnie, gdy znajdują się one i w innych produktach. Po zjedzeniu kiszonych buraków mocz przybiera czerwonawą barwę, jednak nie oznacza to nic groźnego i objaw ten szybko zanika.

Do jedzenia kiszonych buraków powinny podchodzić z ostrożnością jedynie osoby z kamicą nerkową. Buraki zawierają bowiem szczawiany, czyli związki mogące zmniejszać wchłanianie składników odżywczych.

Przepis na kiszone buraki

Poniżej przedstawiamy prosty przepis na kiszone buraki, który być może znasz już z programu „Dzień dobry TVN”.

Składniki:

2,5 kg buraków

2,5 l wody mineralnej lub źródlanej

3 ząbki czosnku

pół średniej wielkości cebuli

skórka z kromki chleba żytniego na zakwasie (można kupić taki chleb w wielu piekarniach)

3 listki laurowe

1 łyżka soli

Sposób wykonania:

Najpierw dokładnie umyj i obierz buraki, a następnie pokrój je na średniej grubości plastry. Czosnek przekrój w poprzek, a cebulę obierz i pokrój w talarki. Tak przygotowane wszystkie warzywa włóż do garnka i zalej je wodą.

Następnie dodaj do garnka skórkę chleba na zakwasie, a na koniec dopraw całość solą i liśćmi laurowymi. Sprawdź dokładnie, czy buraki nie wystają ponad powierzchnię wody, bo jeśli tak się stanie, mogą zacząć pleśnieć. Przykryj garnek za pomocą gazy lub ścierki i dla bezpieczeństwa jeszcze przewiąż go za pomocą gumki recepturki. Na około 4 dni odstaw naczynie i umieść je w temperaturze pokojowej, np. pozostaw na wierzchu w kuchni.

Po tym czasie na burakach powstanie delikatny kożuch, który nie oznacza nic złego, ale który należy zdjąć łyżeczką. Jeśli posmakujesz zakwas i okaże się, że ma kwaśny smak, buraki są już ukiszone. Na koniec odcedź sok z buraków i przelej go do butelek lub słoików. Możesz go bezpiecznie przechowywać w lodówce. Potem przełóż same buraki do osobnych słoików i zalej sokiem.

Czytaj też:

Woda z kiszonych ogórków, po gotowaniu ziemniaków czy jaj. 6 cennych płynów, które można wykorzystać