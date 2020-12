Por – warzywo niby znane, ale niedoceniane. Ma wiele właściwości zdrowotnych

Por ma bogatą historię, choć zaczynał jako warzywo spożywane przez najuboższe warstwy społeczeństwa. Roślina ta pochodzi z Azji Mniejszej, a do Polski sprowadziła ją królowa Bona, której zawdzięczamy też marchewki i... słowo „włoszczyzna”. Jako że monarchini pochodziła z Włoch, nowe rośliny sprowadzane przez nią z ojczyzny doczekały się właśnie takiej nazwy. Zanim jednak por zasmakował Bonie, zajadał się im również Neron.

W Polsce pora niemal nikt nie je jako osobnego warzywa, zawsze w towarzystwie innych produktów, najczęściej marchewki, selera i pietruszki tworzy wspomnianą włoszczyznę i trafia np. do rosołu. Dlaczego warto jednak sięgać po niego częściej?

Właściwości zdrowotne pora

1. Zawartość witamin i składników mineralnych w porze

Por stanowi źródło witamin: witaminy A, witaminy E, witaminy K, witaminy C i witaminy B6, czyli pirydoksyny oraz witaminy B9, czyli kwasu foliowego. W warzywie znajdziemy także wysokie zawartości żelaza oraz mniejsze wapnia, potasu, magnezu i fosforu. Do tej listy należy dodać zwalczające wolne rodniki antyoksydanty oraz błonnik.

2. Jedzenie pora może pomóc zmniejszyć stan zapalny i poprawić pracę serca

Por należy do rodziny roślin amarylkowatych i do podrodziny czosnkowatych. Badania wykazały, że ta grupa warzyw wykazuje właściwości pozwalające obniżyć ryzyko wystąpienia chorób serca i udaru mózgu. Zawarty w porze kemferol ma właściwości przeciwzapalne, korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu krwionośnego. Z kolei dzięki zawartości allicyny por może być stosowany jako element diety u osób z podwyższonym ciśnieniem krwi i cholesterolem, ponieważ obniża ona ich poziom.

3. Por zawiera związki o działaniu przeciwnowotworowym

Wspominane powyżej substancje, jak wykazały testy probówkowe, mogą obniżać ryzyko zachorowania na choroby przewlekłe, w tym nowotwory. Kemferol zmniejsza stan zapalny, zabija komórki rakowe i zapobiega ich rozprzestrzenianiu się. Podobne właściwości ma allicyna, jednak większość badań pod tym kątem przeprowadzono na zwierzętach, konieczne jest więc wykonanie kolejnych, już z udziałem ludzi.

Ponadto, co wykazały już badania przeprowadzone właśnie na ludziach, rośliny czosnkowate, a więc i por, jeśli są spożywane regularnie, mogą aż o 40 procent zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka żołądka.

4. Por pomaga na trawienie

Por jest źródłem rozpuszczalnego błonnika, pomagającego utrzymać zdrowe jelita. Co więcej, część badań sugeruje, że dieta bogata w zawarte w porze prebiotyki może wspomagać wchłanianie przez organizm składników odżywczych.

Czy por jest lekkostrawny?

Tak, por jest warzywem lekkostrawnym i zawierającym niewiele kalorii – w 100 g tego warzywa znajduje się ich 31. Co więcej, por to bogate źródło błonnika i... wody, co sprawia, że po jego zjedzeniu przez długi czas dana osoba nie odczuwa głodu, jest nasycona, więc rzadziej sięga po jedzenie.

Z czym jeść por?

Por jest warzywem niemal uniwersalnym. Można jeść je na surowo (oczywiście po odcięciu korzenia, zdjęciu zielonych liści, najlepiej także przekrojeniu na pół i umyciu pod wodą), ale również zapiekać, gotować, także na parze, smażyć i marynować. Por to także smakowity dodatek do sosów, gulaszu, leczo, sałatek.

Por: ciekawostki

Co jeszcze warto wiedzieć o porze? Razem z narcyzem warzywo to stanowi symbol Walii i stały element wyposażenia walijskich kibiców rugby, którzy energicznie nim wymachują, dopingując sportowców. Bardziej tradycyjnie – czyli w postaci jedzenia – spożywają por Skandynawowie, którzy bardzo go sobie upodobali. Polacy natomiast, choć pora tak często nie jedzą, są jednym z czołowych producentów tego warzywa w Europie.

A skąd wzięła się nazwa tej rośliny? Oczywiście nie ma ona nic wspólnego z porem w skórze, a najpewniej pochodzi od łacińskiego terminu określającego to warzywo – Allium porrum bądź jest bezpośrednim zapożyczeniem z języka włoskiego, w którym por to porra.

O tym, że por znany jest ludzkości od bardzo dawna świadczy fakt, że wspomniano o nim w biblijnej Księdze Liczb.

