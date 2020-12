Świąteczna tarta z kremem czekoladowym na pierniczkowym spodzie: przepis Niekoniecznie Dietetycznie

Anna Reguła jest dietetykiem, autorką książki „Ach ten cukier” i prowadzącą profil Niekoniecznie Dietetycznie na Instagramie. W związku z nadchodzącymi świętami opublikowała niedawno przepis na smaczne ciasto idealne do zjedzenia w czasie Bożego Narodzenia. Można je przygotować w każdej chwili, nie wymaga bowiem leżakowania.

Przepis na tartę z kremem czekoladowym na pierniczkowym spodzie

Składniki na spód:

200 g pełnoziarnistej mąki pszennej

1 jajko

150 g masła

3 łyżeczki przyprawy do piernika

50 g erytrolu

szczypta soli

Składniki na krem:

375 g lekkiego serka śmietankowego (np. Philadelphia, Bieluch)

50 g erytrolu

tabliczka gorzkiej czekolady

1 łyżeczka przyprawy do piernika (lub cynamonu)

szczypta soli

opcjonalnie: kilka kropli ekstraktu waniliowego

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki na spód zagnieć na jednolitą masę ręcznie lub za pomocą miksera bądź blendera. Następnie odstaw ciasto do schłodzenia na około 30 minut do lodówki. Po tym czasie odłóż na bok około 70 g ciasta (jeśli chcesz dodać gwiazdki do dekoracji, jak na widocznym powyżej i poniżej zdjęciu). Resztą ciasta wyłóż spód tarty i piecz w około 180℃, w opcji grzania góra-dół przez około 15 minut. Anna Reguła użyła blaszki o średnicy 22 cm. Następnie rozwałkuj odłożone ciasto i wykrój z niego gwiazdki, możesz je upiec w tym samym czasie, co spód tarty – przez około 12 minut.

Teraz pora na przygotowanie kremu. Najpierw rozpuść gorzką czekoladę, a gdy lekko ostygnie, wymieszaj ją z 2 łyżkami lekkiego serka, aby się nie zwarzyła, kiedy zostanie dodana do kolejnych składników. Następnie wszystkie pozostałe składniki zmieszaj z czekoladą i zblenduj na gładki krem. Gdy już spód będzie zupełnie ostudzony, nałóż na niego krem i ozdób gwiazdkami oraz orzechami. Gwiazdki możesz dodatkowo posypać erytrolem zblendowanym na puder.

Jeden kawałek ciasta, po podzieleniu na 12 części, ma 297 kcal.

