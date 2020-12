Sernik krakowski według Magdy Gessler: przepis

Sernik krakowski to tradycyjne ciasto, pieczone z dodatkiem rodzynek i skórki pomarańczowej. Warto wypróbować przepis na ten wypiek, który zaproponowała słynna restauratorka Magda Gessler.

Sernik krakowski: przepis Magdy Gessler

Składniki na ciasto:

30 dag mąki

20 dag masła

2 żółtka

10 dag cukru pudru

szczypta soli

Składniki na masę serową:

4 jajka

800 g chudego sera

200 g cukru pudru

100 g masła

2 łyżki budyniu waniliowego

pół szklanki śmietany

50 g smażonej skórki pomarańczowej

miąższ z 1 laski wanilii

sok z połowy cytryny

Dodatkowo:

żółtko do posmarowania wierzchu

masło do wysmarowania blachy

Sposób przygotowania:

Posiekaj za pomocą noża zimne masło z mąką, solą oraz cukrem pudrem. Następnie dodaj żółtka i rozetrzyj ciasto. Uformuj z niego kulę, owiń folią i wstaw do lodówki na co najmniej 30 minut. Potem, już po wyjęciu, wybierz 2/3 ciasta i wyłóż spód posmarowanej masłem blaszki. Nakłuj i piecz ciasto w piekarniku rozgrzanym do 200℃ przez około 10 minut. Po tym czasie wyjmij ciasto z piekarnika i lekko ostudź.

Następnie przepuść ser trzy razy przez maszynkę, oddziel żółtka od białek i ucieraj żółtka z cukrem. Do masy, która powinna być pulchna, powoli dodawaj masło i ser. Na koniec dodaj śmietanę wymieszaną z budyniem oraz sokiem z cytryny. Ucieraj. Gdy masa będzie już gładka, ubij białka na pianę. Następnie masę serową wymieszaj z pianą, dodając najpierw jej 1/3, a potem resztę. Dodaj również namoczone rodzynki, miąższ wanilii i skórkę. Wylej to na podpieczony spód.

Resztę ciasta rozwałkuj i pokrój na paski o szerokości 1 cm. Ułóż je na masie serowej w kształt kratki i posmaruj kratkę roztrzepanym żółtkiem. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180℃ i piecz około godziny. Po tym czasie wyłącz piekarnik, ale nie wyjmuj ciasta, tylko poczekaj, aż ostygnie.

