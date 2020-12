Wegańska wigilia nie musi być wyzwaniem. Przykładowe dania i przepisy

Wegańska wigilia? Dlaczego nie! Część świątecznych potraw serwowanych 24 grudnia i tak jest właśnie wege, a inne da się w nietrudny sposób zmodyfikować. Przygotowania do wegańskie wigilii czas start!

Wegańska wigilia: przepisy

1. Przepis na wegańskie uszka do barszczu

Nikt nie wyobraża sobie wigilii bez barszczu (no chyba że osoby, które zamiast niego wybierają zupę grzybową), warto więc przygotować też specjalne wegańskie uszka do tej zupy.

Składniki na farsz:

70 g wybranych suszonych grzybów leśnych

1 średniej wielkości cebula

pieprz



sól



2 łyżki oleju

pół łyżeczki suszonego rozmarynu

Składniki na ciasto:

150 ml ciepłej wody

400 g mąki pszennej

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Najpierw przygotuj farsz: zalej grzyby wodą i pozostaw je tak na całą noc, aby się namoczyły. Następnie pozostaw je w tej samej wodzie, zagotuj aż do wrzenia, a następnie gotuj przez następne pół godziny. Dopraw solą i rozmarynem. W dalszej kolejności odcedź grzyby, a wywar z nich pozostaw np. do przygotowania bigosu. Możesz go również zamrozić na później. Odsączone grzyby pokrój w plasterki, a potem jeszcze raz na pół i w drobną kosteczkę, a następnie je posiekaj. W dalszej kolejności pokrój drobno cebulę i zeszklij ją, przygotowując na oleju na patelni. Dodaj do niej grzyby, przypraw solą i pieprzem. Smaż i mieszaj przez około 3 minuty i pozostaw do ostygnięcia.

Teraz pora na ciasto. Najpierw przesiej mąkę do miski, a potem jej większość przesyp na stolnicę. Zrób dołek, wlej wodę i dodaj szczyptę soli. Zagnieć ciasto, aby było gładkie i przypominało plastelinę, dodaj do niego również resztę mąki. Zawiń ciasto lnianą ścierką i odczekaj około pół godziny. Następnie rozwałkuj ciasto na grubość około 2 mm (czyli na cienko), wytnij z niego krążki lub kwadraty i ułóż na środku każdego z nich porcję farszu. Potem złóż je na pół (w kwadracie po przekątnej) i mocno zlep, by podczas gotowania nie wypłynął z nich farsz. Następnie, aby powstało uszko, połącz dwa przeciwstawne rogi pierożka. Gotuj w lekko osolonej wodzie aż do wypłynięcia.

2. Przepis na barszcz czerwony

Żadna wigilia, także ta wegańska, nie może się obejść bez barszczu, który – przygotowywany tradycyjnie – jest właśnie potrawą wegańską. Spośród wielu przepisów na barszcz wigilijny możesz wybrać ten Magdy Gessler.

3. Przepis na wegański bigos wigilijny

Bigos stanowi prawdziwe pole do popisu dla wegan, w końcu jego główny składnik – kapusta jest przecież wege. Zamiast dodawać do niego kiełbaskę, możesz przygotować bigos ze śliwkami.

Składniki:

2 kg kiszonej kapusty

100 g suszonych śliwek

2 garście suszonych grzybów

1 dużej wielkości cebula

4 liście laurowe

2 łyżki oleju rzepakowego

2 szklanki wody

Sposób przygotowania:

Najpierw pokrój w kostkę i zeszklij na oleju cebulę. Następnie umieść w garnku kapustę, grzyby, śliwki, cebulę, liście laurowe, dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, zalej je wodą i doprowadź do wrzenia. Następnie gotuj przez około 30 minut, cały czas mieszając. Wyłącz, ostudź i zamieszaj. Potem ostudzony bigos ponownie postaw na ogniu i powtórz to samo: gotuj przez 30 minut, ostudź, zamieszaj. Po kilu godzinach tego samego dnia ponownie powtórz czynność, a następnego dnia gotuj jeszcze bigos przez 15 minut i będzie on gotowy.

4. Przepis na kompot z suszu

Kompot z suszu to kolejne z wigilijnych dań, które jest wegańskie i nie trzeba stosować do jego zrobienia specjalnych przepisów. Jak go przygotować?

Składniki:

25 dag suszonych śliwek

25 dag suszonych fig

1 cytryna

1 laska cynamonowa lub zmielony cynamon

cukier (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Opłucz figi i śliwki w zimnej wodzie, a następnie zostaw je na noc do namoczenia. Kolejnego dnia usuń pestki ze śliwek, a i śliwki, i figi zagotuj w wodzie, w której się moczyły. Do śliwki dodaj cynamon i opcjonalnie cukier, gotuj krótko – przez około 3 minuty. Do fig dodaj natomiast sok z cytryny i kawałek skórki cytrynowej oraz łyżkę cukru. Po ugotowaniu połącz oba kompoty.

5. Przepis na kapustę z grochem

Wśród przepisów na wegańską wigilię nie może zabraknąć tego na tradycyjną kapustę z grochem, którą można spożywać jako osobne danie bądź przystawkę do innych potraw. Jak ją przygotować? Sprawdź w artykule załączonym poniżej.

6. Przepis na wegańską wiglijną selerybę

Jednym z głównych jedzeniowych punktów podczas wigilii są ryby, przygotowywane w różnych postaciach: jest i karp w galarecie, i sałatka śledziowa, i ryba po grecku itp. Zamiast nich można też sobie jednak przyrządzić wigilijną selerybę. Jak to zrobić?

Składniki:

1 kg selera

2 arkusze wodorostów nori

5 arkuszy do owijania kotletów

2 litry bulionu warzywnego

2 ziela angielskie

4 liście laurowe

2 łyżki sosu sojowego

1 łyżeczka kolendry

pieprz i sól

mleko roślinne (lub woda)

mąka pszenna lub ryżowa

olej roślinny, np. rzepakowy

Sposób przygotowania:

Seler obierz i przekrój najpierw na pół, a potem na plasterki o grubości 1 cm. W garnku przygotuj bulion z dwoma arkuszami nori, zielem angielskim, kolendrą, liśćmi laurowymi i sosem sojowym. Następnie do bulionu dodaj seler i gotuj tak długo, aż będzie miękki. Potem wyjmij sam seler i go ostudź, a pozostałe arkusze nori pokrój na cienkie paski. Przygotuj też dwie miski: jedną z mąką, drugą z odrobiną mleka. Plastry selera dopraw solą i pieprzem, zawiń w nori, zamocz w mleku i obtocz w mące. Masz już przygotowaną selerybę – teraz tylko usmaż ją na oleju, przewracając ją na każdą ze stron.

7. Wegański przepis na pierogi z kapustą i grzybami

Jeśli chodzi o wegańską wigilię, w przypadku pierogów przeszkodę może stanowić ciasto, przygotowywane z wykorzystaniem jajek. Zapoznaj się więc z poniższym przepisem, który nie wymaga ich użycia.

8. Przepis na tofurnik

Tofurnik to wegański sernik, który nie musi być trudny w przygotowaniu. Oto, jak go zrobić:

Składniki:

szklanka mleka sojowego

2 kostki tofu

16 g cukru waniliowego

1/4 szklanki cukru

1/4 szklanki oleju

2 łyżki mąki ziemniaczanej

4 łyżki soku z cytryny

pół szklanki rodzynek (opcjonalnie)

cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:

Zmiksuj olej z mlekiem sojowym, następnie dodaj cukier waniliowy i zwykły, sok z cytryny i kontynuuj miksowanie. Gdy masa będzie już gładka, dodaj do niej mąkę, wymieszaj, a następnie dodaj jeszcze rodzynki i również wymieszaj. Przełóż do formy i piecz 45-60 minut w temperaturze 160℃. Wstaw na noc do lodówki (po wystudzeniu), a następnego dnia posyp cukrem pudrem.

