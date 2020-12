Przepis na sernik wigilijny według Ani Starmach. Pyszny i łatwy do zrobienia

Ania Starmach na swoim profilu na Instagramie dodaje niemało przepisów, także tych typowo wigilijnych. Ostatnio zdradziła, jak według jej receptury przygotować pyszny sernik wiedeński.

Przepis na wigilijny sernik Ani Starmach

Składniki:

1 kg twarogu tłustego lub półtłustego, zmielonego co najmniej dwukrotnie (może być sernik z wiaderka)

100 g masła

5 jajek

200 g drobnego białego cukru

łyżka mąki pszennej

łyżka mąki ziemniaczanej

łyżka cukru waniliowego

łyżka drobno posiekanej skórki pomarańczowej (opcjonalnie)

łyżka rodzynek (opcjonalnie)

Składniki na polewę:

100 g cukru pudru

120 g masła

4 płaskie łyżki kakao

60 ml śmietanki kremówki 30% (może być również mleko)

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki przygotuj w temperaturze pokojowej. Następnie utrzyj masło z cukrem, używając miksera tak, by uzyskana masa była puszysta i jasna. Do masła dodaj mąkę pszenną i ziemniaczaną, a następnie pojedynczo wbijaj jajka i dodaj ser. Na sam koniec dodaj również rodzynki, skórkę i cukier waniliowy. Masa powinna być dokładnie wymieszana, jednak nie napowietrzona, dlatego nie można jej miksować zbyt długo. Formę (22-23 cm) wyłóż na spodzie papierem do pieczenia, a boki wysmaruj masłem. Przelej masę do środka i włóż do piekarnika rozgrzanego do 170℃ bez termoobiegu, następnie zmniejsz temperaturę do 160℃ i piecz przez około 90 minut. Po upieczeniu ostudź sernik w otwartym piekarniku.

Teraz pora na przygotowanie polewy. W rondelku rozpuść masło i dodaj przesiany cukier puder oraz masło/śmietankę. Całość wymieszaj, najlepiej rózgą. Gładką masę zdejmij z ognia, dodaj przesiane kakao i gotowe! Wystudzony już sernik polej jeszcze masą czekoladową i umieść w lodówce.

