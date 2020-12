Jak polepszyć trawienie w czasie świąt? Kilka porad

Oczywiście tym, co najlepiej zrobić w święta, jest zachowanie umiaru przy wigilijnym stole. Jednak nawet jeśli spróbujemy nie szaleć z jedzeniem zbyt dużych porcji, to i tak większość potraw jest ciężkostrawna, a ich różne smaki bez przerwy się przeplatają. Co więc może pomóc?

Sposoby na lepsze trawienie w święta

Zioła

Podczas świątecznego delektowania się warto sięgnąć po kurkumę, która zawiera kurkuminę. Przyprawa ta, jak zaznacza Zosia Winczewska, pobudza bowiem wydzielanie soków trawiennych, działa żółciopędnie i ochronnie na wątrobę.

Dobrze zadziałają również wyciągi z ostropestu plamistego i karczocha, które regulują rytm wypróżnień. Z kolei na uczucie ciężkości pomogą napary z mięty i rumianku.

Odpowiednie nawodnienie

Pamiętanie o piciu wody może uchronić przed zaparciami. Co więcej, woda z cytryną wypita tuż przed posiłkiem usprawni procesy trawienne.

Ruch i aktywność fizyczna

Ruch pozwala spalić dodatkowe kalorie. Przy okazji warto pamiętać, że śpiewanie kolęd przez godzinę pozwala pozbyć się około 100 kcal.

