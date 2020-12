Bezalkoholowy grzaniec: na święta idealny. Zrobisz go według przepisu Holistycznie Zdrowi

Bezalkoholowy grzaniec jest bardzo łatwy do przygotowania i może być ze smakiem spożywany przez wszystkich członków rodziny, także tych najmłodszych. Zawiera on także wiele dobroczynnych dla zdrowia składników, takich jak cynamon, imbir czy pomarańcza. Sprawdź, jak go przygotować!

Przepis na bezalkoholowego grzańca

Składniki na 4 porcje:

2 szklanki mocnego naparu z hibiskusa lub dzikiej róży

2 szklanki soku wiśniowego

4 goździki

jedna pocięta w plastry pomarańcza

szczypta cynamonu

2 cm pociętego w plastry imbiru

gwiazdka anyżu (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Wlej do garnka sok i napar, a następnie dodaj pomarańczę i przyprawy. Gotuj wszystko razem, od czasu do czasu mieszając, jednak nie dopuść do wrzenia. I gotowe! Przelej napój do kieliszków lub kubeczków i ciesz się jego smakiem.

Jeśli jednak nie jesteś zwolenniczką czy zwolennikiem grzańców bezalkoholowych, wypróbuj przepis na grzaniec na bazie czerwonego wina lub grzaniec piwny. Receptury na te smakowite i rozgrzewające napoje znajdziesz w linkach umieszczonych pod postem Zosi Winczewskiej.

instagramCzytaj też:

Grzane wino – idealne na zimowe wieczory. Przepis na grzane wino z imbirem i pomarańcząCzytaj też:

Grzane piwo z pomarańczą: nie tylko smaczne, ale i zdrowe (w umiarkowanych ilościach)