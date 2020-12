Co zrobić z resztkami po świętach? Zjeść je w innej postaci

Niekoniecznie Dietetycznie to profil prowadzony na Instagramie przez dietetyczkę Agnieszkę Pocztarską. W swoim najnowszym wpisie ekspertka podpowiada, jak ponownie wykorzystać resztki po świętach. Zaznacza jednak, by nie próbować jeść pozostałości na siłę, co może skończyć się niestrawnością. Lepiej wykorzystać jedzenie w inny sposób.

Co zrobić z resztkami po świętach?

Resztki pieczeni i wędlin warto dodać do sałatki, która dzięki temu będzie bogatsza w białko. Znajdą też one zastosowanie jako dodatek do jajecznicy czy omletu, można z nich również zrobić pulpeciki czy kotleciki. Z kolei uszka i pierożki z łatwością da się zamrozić i zjeść kiedykolwiek później.

Owoce, które znalazły się na świątecznym stole można wysuszyć i wykorzystać później przy robieniu deserów albo przyrządzić z nich sałatkę lub smoothie, mus, koktajl.

Drugie kulinarne życie zyska też świąteczne pieczywo, jeśli przygotujesz z niego grzanki, tosty lub zapiekanki na patelni, np. w jajku. Czerstwe pieczywo można zmielić i przygotować z niego bułkę tartą.

Pierniczki z kolei za rok świetnie się sprawdzą jako ozdoba choinki bądź zjedzone jako przystawka do kawy już po powrocie do pracy. Co więcej, z mięsa, wędlin i warzyw warto przygotować pożywne leczo.

