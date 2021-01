Nie musisz wyrzucać jedzenia po świętach. Możesz je pasteryzować na sucho i na mokro

Jagna Niedzielska o sposobach pasteryzowania gotowych dań napisała na swoim Instagramie. Dodała również, że tak przygotowane potrawy można potem spożywać bezpiecznie przez kolejny rok. Same słoiki powinny być przechowywane w ciemnym, suchym i przewiewnym miejscu.

Jak się przygotować do pasteryzowania?

Do pasteryzowania niezbędne będą słoiki, które nie są popękane, a na ich zakrętkach nie znajduje się rdza. Zarówno słoiki, jak i zakrętki należy najpierw wyparzyć lub umyć w zmywarce. Ekspertka dodaje również, że:

Podczas pasteryzacji na sucho i mokro słoiki nie mogą się stykać, ani dotykać ścian piekarnika oraz garnka. Do pasteryzacji na sucho wybierz słoiki typu twist-off, a na mokro twist-off lub z gumką.

Które dania można pasteryzować?

Najpierw Jagna Niedzielska wymienia dania, które można poddać pasteryzacji. Należą do nich:

Pasteryzacja dań na mokro

Najpierw włóż do słoików gotowe dania, zostawiając w każdym słoiku około 2 cm wolnego miejsca. Następnie wyłóż garnek ściereczką i włóż do niego zakręcone słoiki z zawartością. Zalej garnek wodą do wysokości 3/4 słoików, woda powinna mieć taką samą temperaturę, jak zawartość słoików. Potem gotuj je w tej wodzie przez około 20-25 minut, a po tym czasie wyjmij słoiki i je osusz. Słoiki twist-off powinny być przechowywane wieczkiem do dołu.

Pasteryzacja dań na sucho

Początek jest taki sam, jak w przypadku pasteryzacji na mokro: należy włożyć jedzenie do słoików, zostawiając około 2 cm miejsca. Następnie zamknięte słoiki włóż do zimnego piekarnika, który następnie ustaw na 100-120℃ i przechowuj je w ten sposób przez około 40 minut. Potem wyłącz piekarnik i uchyl drzwiczki, poczekaj aż słoiki ostygną. Ja dodaje Jagna Niedzielska, możesz je ustawić później wieczkiem do dołu, aby powietrze się zassało w 100 procentach.

Czytaj też:

Co mrozić, a co wekować, czyli o przedłużaniu świeżości świątecznych potraw