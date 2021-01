Co zrobić z czerstwym chlebem? Kasia Wągrowska podpowiada

Kasia Wągrowska to autorka książki „Życie zero waste”, specjalistka od spraw niemarnowania żywności. Tym razem doradza, co zrobić z czerstwym chlebem.

Na początku swojego wpisu na Instagramie Kasia Wągrowska przytacza dane, według których 42 procent Polaków przyznaje się do wyrzucania żywności, z kolei 49 procent z tego wyrzuconego jedzenia stanowi właśnie pieczywo. Kupujemy więcej niż jesteśmy w stanie zjeść i nie mamy pomysłów, co z tym później zrobić. Tymczasem czerstwy chleb można wykorzystać na kilka sposobów, wcale nie trzeba się go pozbywać. Co zrobić z czerstwym chlebem? Kasia Wągrowska podaje kilka możliwości: Gdy wie, że kupionego chleba będzie jednak za dużo, mrozi go w zamrażarce.

Gdy chleb zaczyna czerstwieć, robi z niego grzanki.

Gdy pieczywo staje się jeszcze bardziej suche, kroi je na mniejsze kawałki, np. w kostkę i używa do zagęszczania zupi sosów lub przerabia je na bułkę tartą.

Gdy chce je dłużej przechowywać, wkłada do bawełnianego worka i zawiązuje, dzięki czemu chleb nie spleśnieje. Obserwatorki profilu Kasia Ograniczam Się podają również swoje sposoby na wykorzystanie czerstwego chleba. Przygotowują z niego chleb w jajku, rozkruszony wkładają ptakom do karmnika, odgrzewają na parze, by bułki czy chleb znów stały się miękkie.

