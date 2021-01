Co będziemy jeść w 2021 roku? 10 trendów żywieniowych

Hipokrates wyraził kiedyś nadzieję, że jedzenie powinno być lekarstwem, a lekarstwo – pokarmem. Najnowsze trendy żywieniowe zdają się odzwierciedlać podejście starożytnego medyka.

10 trendów żywieniowych 2021 roku

1. Wzmacniacze odporności

W 2020 roku w samych Stanach Zjednoczonych klienci kupowali suplementy wzmacniające odporność o ponad połowę częściej niż w roku 2019. Przewiduje się więc, że ten trend ten będzie kontynuowany, a konsumenci będą sięgać po takie składniki jak czarny bez, kurkuma, imbir, ponieważ działają wzmacniająco właśnie na układ immunologiczny. Popularnością mają się też cieszyć kombucha, oliwa z oliwek, produkty zawierające witaminę C.

2. Żywność wspierająca zdrowie psychiczne

Jedzenie nie wyleczy z lęku czy depresji, jednak spożywanie minimalnie przetworzonej diety, bogatej w różnorodne składniki odżywcze może pomóc w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Dieta zawierająca przeciwutleniacze, witaminy z grupy B, minerały, błonnik, zdrowe tłuszcze, probiotyki może jednak poprawić zdrowie psychiczne, na co wskazują liczne badania.

3. Żywność od lokalnych dostawców

Lockdown spowodował, że ludzie z powrotem zaczęli doceniać lokalnych dostawców, zagrożonych utratą źródła dochodu. Ponadto, żywność oferowana przez sprawdzonych rolników jest zazwyczaj bardziej świeża niż ta z supermarketów, ma mniej destrukcyjny wpływ na środowisko.

4. Żywność od marki z historią

W roku 2021 będziemy też prawdopodobnie zaopatrywać się w żywność od firm prowadzonych przez rodziny, często od pokoleń. W produkty nie tylko ładnie opakowane, ale i z historią za nimi stojącą. Wyjaśnieniem, jak i z czego są przygotowywane.

5. Żywność dla klimatu

Zamiast skupiać się na tym, czy być weganinem, czy osobą jedzącą mięso, większość osób w 2021 roku prawdopodobnie zwróci uwagę na to, jaki wpływ ma dany rodzaj żywności na klimat. Diety mogą np. ograniczać spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego, ale całkowicie ich nie eliminować. Zmianą może być już zrezygnowanie z wołowiny na rzecz kurczaka, czy z kurczaka na rzecz kilku posiłków roślinnych dziennie. Wspomniane wcześniej kupowanie lokalnych produktów może też ograniczyć emisję dwutlenku węgla do środowiska.

6. Fleksitarianizm

Czyli dieta polegająca na ograniczaniu ilości posiłków mięsnych spożywanych w ciągu tygodnia. To dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą lub nie potrafią zrezygnować od razu ze spożywania mięsa. Można co tydzień stopniowo zamieniać kilka posiłków mięsnych w tygodniu na posiłki roślinne, można też spróbować spożywać mięso tak samo często, ale w mniejszych ilościach.

7. Zrównoważona dieta

Wszelkie restrykcyjne diety odejdą najprawdopodobniej w zapomnienie, ponieważ ludzie szukają bardziej racjonalnego podejścia do zdrowia. Ekstremalne ograniczenia nie są bowiem na dłuższą metę ani skuteczne (powodują często efekt jo-jo), ani przyjemne. Co więcej, często zamiast wziąć garść suplementów, warto sięgnąć po to samo, co zawierają i one, ale znajdujące się w konkretnych produktach w żywności.

8. Jedzenie na zamówienie

Choć z jednej strony w czasie pandemii częściej gotowaliśmy w domu, z drugiej – coraz większą popularnością cieszą się gotowe posiłki, zamawiane i dostarczane pod drzwi w pudełkach. Często są zdrowe i pozwalają oszczędzić czas na gotowanie. Według Grand View Research, do 2027 roku rynek dostaw gotowych zdrowych posiłków stanie się przemysłem wartym 20 miliardów dolarów.

9. Przejrzystość

Jeszcze nie tak dawno temu firmy zaciekle broniły ujawnienia składników swoich produktów. Dzisiaj ludzie chcą jeść coraz zdrowiej, dlatego te składy są dla nich bardzo ważne, domagają się ich. Popularne będą więc firmy, restauracje, które nie ukrywają, z czego zrobione są ich dania, przedstawią krótkie i zrozumiałe listy składników.

10. Żywienie dzieci

To kolejna ważna kwestia w dobie pandemii, ponieważ najmłodsi wrócili ze szkół do domów i zamienili stołówki na posiłki serwowane przez mamę czy tatę. A zadowolić dziecko nie jest łatwo - posiłek powinien być nie tylko zdrowy i pożywny, ale i zachęcająco wyglądać. U najbardziej wybrednych dzieci dieta wymaga podania suplementów, by uzupełnić wszelkie niedobory. Tak jak i w przypadku jedzenia dla dorosłych, w daniach dla dzieci w 2021 roku królować będą rośliny.

