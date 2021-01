Nie lubisz kaszy jaglanej? Wypróbuj przepis Ani Starmach na pyszną jaglankę!

Nie wszyscy lubią kaszę jaglaną, jednak ta przyrządzona w formie jaglanki według receptury Ani Starmach przypomina smakiem i konsystencją budyń, więc warto zaryzykować i choć raz ją przygotować.

Przepis Ani Starmach na jaglankę

Składniki:

1/2 szklanki kaszy jaglanej

200 ml wybranego mleka roślinnego (np. kokosowego lub migdałowego)

1 banan

100 g świeżych bądź mrożonych malin (lub innego ulubionego owocu)

łyżka miodu

łyżka płatków migdałowych

Sposób przygotowania:

Najpierw dokładnie przepłucz kaszę, a następnie umieść ją w rondelku. Do kaszy dodaj mleko, przykryj i gotuj na małym ogniu przez około 30 minut. Warto zamieszać parę razy, by kasza nie przywarła od naczynia. Po tym czasie, gdy mleko już wsiąknie w kaszę, przełóż całość do dużej miski lub misy blendera kielichowego, dodaj banana i blenduj do uzyskania gładkiej masy. Migdały podpraż na patelni (możesz też dodać do jaglanki płatki niepodprażone). Kaszę przelej do miseczek, dodaj na wierzch owoce, płatki migdałów i polecaj całość miodem.

Smacznego!

