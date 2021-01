Kuszące bąbelki, czyli o tym, czy picie wody gazowanej jest zdrowe

Woda gazowana to woda nasycona pod wysokim ciśnieniem dwutlenkiem węgla (CO 2 ). To właśnie na skutek tego procesu powstaje i sama woda gazowana, i soda, i tonik, i napój typu seltzer, popularny zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Płyny te różnią się między sobą sposobem nasycenia, źródłem, z którego pochodzi woda użyta do ich produkcji oraz ewentualnymi dodatkowymi składnikami, jak sód, słodziki, środki polepszające smak.

Jakie są zalety picia wody gazowanej?

Dobra wiadomość jest taka, że woda gazowana to nadal woda, więc skutecznie nawadnia i może pomóc w osiągnięciu dziennego limitu spożywania wody. Zwłaszcza jeśli na co dzień nie lubisz pić „kranówki” czy wody niegazowanej butelkowanej.

Co więcej, woda gazowana to zdrowsza alternatywa dla całej masy napojów bezalkoholowych, oczywiście jeśli tylko nie zawiera żadnych substancji słodzących. Jeśli masz więc produkt, w którym nie ma dużych ilości cukru, sodu lub sztucznych aromatów, samo „gazowanie” najprawdopodobniej (o czym niżej) nie będzie dla ciebie szkodliwe – zazwyczaj woda gazowana zawiera mniej kalorii i cukru niż inne napoje bezalkoholowe.

Jakie są wady wody gazowanej?

Woda gazowana nie spożywana w zbyt dużych dawkach nie powinna być szkodliwa, jednak nie warto zastępować nią wody niegazowanej. Lepiej sięgać po nią tylko od czasu do czasu.

Zawiera bowiem wspomniany dwutlenek węgla, co może powodować odbijanie się i wzdęcia. Niektóre wody gazowane zawierają również sztuczne słodziki, które z kolei mogą zawierać sacharozę, niekiedy powodującą biegunki, a nawet zmieniającą mikrobiom jelitowy. Zdecydowanie więc odradza się picie wody gazowanej z zespołem jelita drażliwego i innymi chorobami jelit. Co więcej, napoje gazowane mogą wywoływać zgagę.

Woda gazowana nie pozostaje bez wpływu na zęby, ponieważ kwas węglowy może powodować erozję szkliwa nazębnego. Co więcej, woda gazowana jest bardziej kwaśna niż ta bez gazu, co też może mieć szkodliwy wpływ na zęby, jednak minimalnie. Jak zaznacza Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne, wodę gazowaną można „ogólnie pić”, jeśli nie zawiera żadnych dodatków.

Czytaj też:

Wszyscy lubimy bąbelki. Ale dlaczego?