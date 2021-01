Aktorka, joginka, a prywatnie mama trójki dzieci (i czwartego w drodze) na co dzień stara się umieszczać w rodzinnym menu jak najwięcej zdrowych składników. Nawet w... pizzy. Sprawdźcie, jak przygotować pizzę margheritę w całkiem zdrowej wersji.

Przepis Moniki Mrozowskiej na zdrową pizzę margheritę

Składniki:

100 ml ciepłej wody

1 szklanka mąki pszennej razowej graham

pół łyżeczki soli

Składniki na dodatki:

2 mozzarelle

1 łyżeczka ziół prowansalskich

1 łyżka oliwy z oliwek

pół szklanki przecieru pomidorowego

szczypta soli

szczypta cukru trzcinowego

Sposób przygotowania:

Zalej drożdże ciepłą wodą, a następnie dodaj cukier i wymieszaj. Dodaj do tego przesianą mąkę, a także sól i zagnieć ciasto. Odstaw na minimum 40 minut do wyrośnięcia, a następnie ponownie zagnieć. Następnie rozgrzej piekarnik do maksimum, w opcji góra-dół (u Moniki Mrozowskiej było to 250℃). Podziel ciasto na dwie części, rozwałkuj na cienkie blaty i przełóż na blachę do pieczenia.

Przecier połącz z ziołami, solą, oliwą i cukrem. Dokładnie wymieszaj, a następnie wylej połowę sosu na jeden z blatów znajdujących się na blasze. Dodaj kawałki porwanej mozzarelli, wstaw do rozgrzanego piekarnika i zapiekaj przez około 10 minut. Podobnie postępuj z drugim blatem.

