Czujesz się przemęczony? Oto 5 zasad dotyczących prawidłowego odżywiania, które doda ci energii

Istnieje cały szereg czynników, które mają ogromny wpływ na to, jak czujemy się w ciągu dnia. Ale tym, na co możemy mieć generalnie największy wpływ, jest jedzenie. I jeśli chodzi o jedzenie w celu przywrócenia i zachowania optymalnego poziomu energii, niektóre pokarmy są faktycznie lepsze od innych. Zostaw więc tę drożdżówkę i sięgnij po pełnoziarniste pieczywo, a później...

Jeśli chcesz mieć wysoki poziom energii przez okrągły tydzień, musisz mieć baczenie na całą swoją dietę. Warto wiedzieć, że kawa nie jest ani najlepszym, ani jedynym sposobem na pobudzenie. Zostań z nami, a już za chwilę dowiesz się, dlaczego to właśnie jedzenie, które spożywamy w ciągu dnia może przyczynić się do spadków lub zgoła odwrotnie: utrzymania wysokiego poziomu energii – nie tylko na fizycznym poziomie twojego ciała, ale także umysłu

Zasady odżywiania, które pomogą ci podnieść poziom energii

Zróbmy to po kolei i oddajmy głos specjaliście. Jeśli czujesz, że twój poziom energii nie jest taki, jaki powinien być, znana amerykańska dietetyk Tracy Lockwood Beckerman może pomóc ci odzyskać tę codzienną witalność. Jej zdaniem – w czym zdecydowanie jej wtórujemy – warto w tym celu pomyśleć w szczególny sposób o jedzeniu, które spożywasz w ciągu dnia.

1. Jedz pokarmy o niskim indeksie glikemicznym



– Żywność o niskim indeksie glikemicznym oznacza brak superszybkiego wzrostu poziomu cukru we krwi, a to oznacza brak nagłego spadku energii. Pozwala zatem zachować stały poziom energii – mówi Beckerman. – Szukaj produktów o niskim indeksie glikemicznym i wysokiej zawartości błonnika, takich jak produkty pełnoziarniste, warzywa bogate w błonnik, takie jak brokuły, kalafior i marchew, a także orzechy i zdrowe oleje.

Brązowy ryż i inne złożone węglowodany, takie jak komosa ryżowa, fasola i owies, są doskonałym źródłem energii. Mają wysoką zawartość błonnika i niski indeks glikemiczny i pomogą regulować poziom cukru we krwi, utrzymując stały poziom energii przez cały dzień.



2. Pij wodę przez cały dzień



– Nasze ciała składają się w 70% z wody – mówi Beckerman. – Jeśli jesteśmy odwodnieni lub pijemy mało wody, poczujemy się ospali i wymęczeni.

W drodze badań udowodniono, że picie wody jest niezbędne do tego, by organizm mógł funkcjonować. Z kolei jej brak może powodować zmęczenie i głód. Jak radzi specjalistka, następnym razem, gdy poczujesz, że potrzebujesz drzemki, spróbuj najpierw wypić szklankę wody.



3. Nie rezygnuj ze śniadania



– Zjedzenie śniadania pobudzi metabolizm – mówi Beckerman. – Śniadanie bogate w białko, złożone węglowodany i zdrowe tłuszcze pomoże ci dłużej czuć się nasyconym, dzięki czemu będziesz miał wysoki poziom energii przez cały dzień.

Praktyka jedzenia śniadań pozwala ponadto zapobiegać zachciankom na słodkie potrawy. Zdaniem Beckerman warto jeść małe posiłki, tak często, jak tylko jesteś głodny. Badania wykazały, że spożywanie większych posiłków, zwłaszcza w porze lunchu, może prowadzić do popołudniowego spadku energii.

Jajka, jogurt grecki i banany to świetne elementy śniadania dodające energii. Jajka są pełne białka, które zapewnia stałe źródło energii, nie powodując skoków insuliny i poziomu cukru we krwi. Jogurt grecki zawiera trzy razy więcej białka niż zwykły jogurt, co oznacza, że ​​pozwala ci zachować sytość na dłużej. Z kolei banany są doskonałym źródłem wysokiej jakości węglowodanów, potasu i witaminy B6, które wzmacniają twoją energię w naturalny sposób.

Chcesz poznać kilka sposobów na zdrowe, niskokaloryczne śniadanie? Zajrzyj do naszego śniadaniowego poradnika.



4. Ogranicz spożycie alkoholu



Jak mówi Beckerman, alkohol jest środkiem uspokajającym. Może się to wydawać niekiedy wręcz zbawienne, ale to mylne przekonanie. Alkohol bowiem spowalnia aktywność mózgu, a przez to może powodować senność nawet następnego dnia po wypiciu tych kilku drinków.



5. Oszczędnie dostarczaj organizmowi kofeinę



– Dostarczaj kofeinę w razie potrzeby, ale oszczędnie – mówi Beckerman.

Zdaniem specjalistki nie chodzi o to, żeby całkowicie odstawić kawę. Jednakże, jeśli spożywasz zbyt dużo kofeiny, możesz stać się odporny na jej stymulujące działanie. Dlatego też od czasu do czasu warto zamienić poranną kawę na filiżankę zielonej herbaty lub matchy. Zielona herbata sprawia, że zawarta w niej kofeina uwalnia się do organizmu bardziej równomiernie w ciągu dnia, dzięki czemu jesteś mniej niespokojny i możesz uchronić się przed nagłym gwałtownym spadkiem energii.Czytaj też:

Odchudzasz się? Oto 5 pomysłów na niskokaloryczne kolacjeCzytaj też:

Chodzenie to najprostsza aktywność fizyczna. Podpowiadamy, jak praktykować ją częściejCzytaj też:

Płatki owsiane to skarbnica zdrowia. Od dzisiaj zaczniesz spożywać je częściej