Tortilla na śniadanie, obiad i kolację, czyli oczyszczająca dieta... taco

Taco jest jednym z najbardziej znanych dań meksykańskich. Składa się z tortilli kukurydzianej lub pszennej, wypełnionej przeróżnymi składnikami, najczęściej mięsem, warzywami, przyprawami. To właśnie na tej potrawie proponowaną przez siebie dietę opierają Wes Allison, Stephanie Bogdanich, Molly R. Frisinger and Jessica Morris, autorzy książki „The Taco Cleanse: The Tortilla-Based Diet Proven to Change Your Life”.

Na czym polega dieta oczyszczająca taco?

Samozwańczy specjaliści od taco zapewniają, że jedli to danie na śniadania, obiady i kolacje przez 30 dni. Dodają również, że – wbrew pozorom – to dieta bardzo elastyczna, ponieważ taco można przygotowywać na wiele różnych sposobów. W książce znajduje się 5 przepisów na same tortille i aż 35 receptur na wegańskie ich wypełnienie.

Co ważne, twórcy diety taco nie nazywają jej odchudzającą, ponieważ aby stracić wagę należy być także aktywnym fizycznie. Według nich to dieta oczyszczająca. Jak podkreślają, u nich zadziałała, choć nie ma badań naukowych, które potwierdzałyby oczyszczające właściwości taco. Jednak według ekspertów od diety taco, danie zjedzone na śniadanie już w ciągu 3 kolejnych godzin usuwa szkodliwe skutki spożywania „toksyn” z poprzedniego wieczoru. Z kolei pikantne taco spożywane przed snem miałoby pobudzać wyobraźnię i być używane jako środek pomocy przy... wywoływaniu duchów podczas seansów spirytystycznych.

Taco, w zależności od przepisu, z którego się korzysta, może działać i odchudzająco, i oczyszczająco, jednak dietetycy zalecają taki sposób odżywiania, który opiera się na zróżnicowanych składnikach.

