Przygotowanie octu jabłkowego nie wymaga umiejętności, a cierpliwości. Wypróbuj ten przepis!

Przygotowanie octu jabłkowego nie wymaga od osób chętnych do jego zrobienia szczególnego doświadczenia kulinarnego. Potrzeba jednak dwóch tygodni, by poczekać, aż odpowiednio dojrzeje. Co będzie potrzebne do przygotowania octu jabłkowego według przepisu Kasi Wągrowskiej?

Przepis na domowy ocet jabłkowy według Kasi Wągrowskiej

Składniki:

obierki z około 3 jabłek (powinny zająć około 2/3 słoika)

2 łyżki miodu lub brązowego cukru

letnia przegotowana woda

a także akcesoria: litrowy słoik, gumka recepturka, gaza

Sposób przygotowania:

Włóż obierki (koniecznie po jabłkach, które były wcześniej umyte) do słoika, a następnie zalej całość osłodzoną wodą. Postaraj się, by wszystkie skórki znalazły się pod powierzchnią wody. Następnie przykryj słoik gazą i ściśnij gumką recepturką. Potem odstaw tak przygotowany ocet na dwa tygodnie w ciemne i niezbyt ciepłe miejsce.

W czasie dojrzewania octu trzeba sprawdzać, czy nie pojawia się pleśń (jeśli tak się stanie, trzeba go wyrzucić). Powodu do niepokoju nie stanowią natomiast bąbelki fermentacji octowej. Jak poznać, że ocet jest już gotowy? Jak pisze Kasia Ograniczam Się:

Organoleptycznie! Powąchajcie, czy pachnie octem, posmakujecie, czy jest już kwaśne. Jeśli smakuje alkoholem, mogła pojawić się fermentacja alkoholowa i zamiast octu mamy coś na kształt cydru.

Czytaj też:

Stosujesz kurację octem jabłkowym? Nigdy nie rób tych rzeczy