3 przepisy na śniadania z niską ilością soli

American Heart Assiociation zaleca, by nie spożywać więcej niż 2300 mg soli dziennie, dodając, że takim idealnym limitem byłoby jednak 1500 mg. Nie jest to najłatwiejsze zadanie w czasach, w których sól dodaje się do takich produktów jak płatki śniadaniowe, parówki, gotowe mieszanki przypraw czy sosy. Na szczęście, spożywając odpowiednie śniadanie, można tę dzienną porcję soli w diecie ograniczyć. Oto 3 przepisy na śniadania, w których dawka soli nie przekracza 340 mg.

1. Owsianka z borówkami

Choć samą owsiankę przygotujesz w 10 minut, należy to (po części) zrobić poprzedniego wieczoru i odstawić na noc.

Składniki na 4 porcje:

2 szklanki (500 ml) mleka migdałowego lub innego roślinnego

2 łyżeczki mielonej kurkumy

2 łyżeczki startego imbiru

1/2 łyżeczki czarnego pieprzu

2 szklanki płatków owsianych

2 szklanki borówek

Sposób przygotowania:

W dowolnym pojemniku o pojemności 1 litra wymieszaj mleko, kurkumę, imbir i pieprz. Dodaj płatki owsiane, przykryj pojemnik szmatką lub talerzem, pokrywką i odstaw do lodówki na noc. Po wyjęciu wymieszaj całość ponownie, aż do uzyskania konsystencji kremu, a następnie dodaj borówki.

2. Pancakes z musem z mango

Składniki na 2 porcje:

1 szklanka pokrojonego mango

1 łyżeczka soku z limonki

1/4 szklanki mąki kokosowej

1/4 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 szklanki mleka migdałowego

1 łyżka roztopionego oleju kokosowego

1 łyżeczka wanilii

3 białka jaj

Sposób przygotowania:

Umieść mango i sok z limonki w blenderze i zblenduj je na gładką masę, którą następnie przelej do małej miski. W dużej misce wymieszaj natomiast mąkę kokosową i proszek do pieczenia. Z kolei w średniej misce wymieszaj mleko migdałowe, olej kokosowy, syrop klonowy, białka jaj i wanilię. Ubijaj energicznie przez około 1 minutę, by właściwie wymieszać białka.

Rozgrzej patelnię i w międzyczasie wymieszaj miksturę z białek z mąką kokosową aż do uzyskania lejącej, ale gęstej masy. Gorącą już patelnię posmaruj olejem kokosowym i następnie umieść na niej pierwszą porcję ciasta, pozostawiając na 2-3 minuty na każdej ze stron.

3. Malinowe smoothie z gruszkami i pistacjami

Składniki na 2 porcje:

2,5 szklanki (600 ml) jogurtu greckiego 0%

1 banan

1 szklanka mrożonych malin

2 łyżki nasion chia

1 szklanka (140 g) pokrojonych gruszek

2 łyżki posiekanych pistacji

Sposób przygotowania:

Umieść w blenderze jogurt, banana, maliny (już rozmrożone) i nasiona chia. Blenduj aż do uzyskania gładkości, a następnie przelej całość do dwóch szklanek. Dodaj na wierzch plasterki gruszki i pistacje.

